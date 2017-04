Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Vaccarino, Spada, Uva

Cresce il fenomeno dell’emigrazione dall’Italia, soprattutto da parte di giovani, ma non solo: stando, infatti, alle ultime notizie, cresce il fenomeno anche tra gli over 40 in cerca di migliore fortuna fuori dai confini di casa.

Le ultime posizioni di Vaccarino e urgenza di novità per le pensioni

L’urgenza di introduzione di novità per le pensioni in Italia, importanti, come quota 100, o quota 41 per tutti senza penalità, o di revisione delle probabilità di vita, è stata ribadita da Daniele Vaccarino, presidente Nazionale di CNA che ha condotto un nuovo sondaggio sul fenomeno della migrazione dall’Italia. Impietosi i risultati: stando alle ultime notizie, infatti, è in aumento in Italia il fenomeno della migrazione oltre confine non solo per i più giovani ma anche per le persone di età compresa tra i 45 e i 50 anni (raddoppiati, da 7.700 a 14.300, tra il 2008 e il 2014), che sognano un futuro migliore lontani dall’Italia, alla ricerca della fortuna oltre i confini della propria ‘casa’. Dal sondaggio, è emerso che nel 2016 ben 115 mila italiani sono emigrati, tra studenti e neolaureati, che rappresentano la maggior percentuale di migranti, e imprenditori, professionisti e lavoratori poco qualificati che hanno. Diverse le mete di trasferimento che, per i più giovani, sono Inghilterra e Germania principalmente, e, per i più grandi, Cina, Sud America, Paesi del Golfo.

Si tratta di ultime notizie che dimostrano quanto sia necessaria una profonda trasformazione del mondo occupazionale italiano che può svecchiarsi, dando nuovo spazio ai giovani, solo attraverso novità per le pensioni capaci di avviare il ricambio generazionale a lavoro, dalla quota 100 alla quota 41 per tutti. Tuttavia, nonostante si continui ad attestare su più fronti la necessità di cambiare l’attuale sistema, si continua a temporeggiare e rimandare.

Le ultime affermazioni di Uva e conseguenze per novità per le pensioni

La necessità di introduzione di profonde novità per le pensioni che contribuirebbero a modificare lo scenario sociale del nostro Paese è stata ribadita anche dai risultati di un altro recente sondaggio dal quale è emerso che ben l’88% degli italiani sarebbe pronto ad emigrare, con la scelta di trasferimento di un italiano su tre indirizzata verso la Germania. Per Nicola Uva, strategy e marketing director di Adp, multinazionale del comparto dell'human capital management, che ha pubblicato i risultati di questo sondaggio, non si tratta, però, di un fenomeno così devastante, perché, come ha affermato, certamente dipende dalla mancanza di opportunità nel nostro Paese, ma rientra in un normale processo di crescita che coinvolge tutta la Comunità, perché i flussi di persone che emigrano si registrano tanto in Italia, quando in Spagna e Inghilterra e Germania stesse.

Le ultime affermazioni di Luca Spada e impatto su novità per le pensioni

Per offrire nuove possibilità occupazionali a chi in tarda età è rimasto senza occupazione, Luca Spada, presidente dell’azienda Eolo, ha avviato un nuovo piano si assunzioni solo per over 45. Chiare le sue affermazioni, secondo cui sarebbe decisamente importante dare seconde possibilità a chi, a causa della dilagante crisi, è rimasto senza impiego in tarda età ma ha competenze e professionalità da offrire. Eolo, azienda privata con sede a Busto Arsizio operante nel settore delle telecomunicazioni offre, infatti, lavoro nuova agli over 45, rappresentando l’ennesimo caso di azienda privata che, in mancanza di novità per le pensioni importanti a livello nazionale, ha deciso di avviarle in maniera singola e autonoma, per compensare una situazione che, stando a quanto confermano le ultime notizie, diventa sempre più negativa. Per poter, però, permettere al’Italia di riuscire, in maniera reale e concreta, a tornare a crescere, è necessario fornire opportunità per una stessa crescita, altrimenti il rischio è il continuo stallo che, del resto, da tempo ormai si registra. E proprio per sbloccare la situazione, Spada ha avviato il suo nuovo piano di assunzioni che, certamente, rappresenta un esempio che potrebbe essere seguito a livello generale.