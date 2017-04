Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 scelte tra pensioni, cuneo fiscale, investimenti, privatizzazioni

Sono diverse le misure economiche al vaglio dell’esecutivo e che dovrebbero essere messe a punto per il nuovo iter economico: le posizioni però, stando a quanto riportano le ultime notizie, sono piuttosto divergenti perché al vaglio ci sono diversi provvedimenti, da alcuni proposti e sostenuti, da altri contrastati. A provocare divergenze tra esecutivo, maggioranza e altri schieramenti politici:

novità per le pensioni; revisione del cuneo fiscale; investimenti; piano privatizzazioni.

Vantaggi novità per le pensioni e nuova ipotesi revisione del cuneo fiscale

Tra novità per le pensioni e nuovo taglio del cuneo fiscale, i dati oggetti su andamento di occupazione giovanile, calo della produttività, necessità della popolazione più anziana a collocarsi a riposo dimostrano quanto siano decisamente più importanti profonde novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti per rilanciare l’occupazione giovanile, a fronte del taglio del cuneo fiscale che rischierebbe di essere minimo e inefficace. Una convenienza definita anche dall’impiego di soldi: nonostante si dica che il budget a disposizione sia limitato e scarso, per la nuova ipotesi di riduzione delle imposte sull’occupazione servirebbero ben 15 miliardi di euro, decisamente più dei 7 miliardi necessari per la quota 100 e molto più dei 5 miliardi di euro circa necessari per la quota 41 per tutti senza oneri.

Considerando, dunque, che da sempre si dice che le novità per le pensioni importanti continuano ad essere rimandate perché troppo costose, avendo 15 miliardi, evidentemente, da investire, perché non scegliere finalmente di usarli per le novità per le pensioni che rispetto ad altre misure comporterebbero notevoli vantaggi sia in termini di rilancio dell’occupazione giovanile, e quindi della produttività, sia in termini di risparmi, seppur nel lungo periodo, e quindi dell’economia? E’ ancora relativamente sconosciuto il motivo per cui si continuino a preferire sempre altri interventi al posto delle novità per le pensioni anche se con un’attenta riflessione si potrebbe chiarire la situazione semplicemente riportando la cifra degli 80 miliardi di euro circa che dovrebbero essere recuperati mantenendo in vigore le attuali norme pensionistiche almeno fino al 2021. Si tratta di una cifra decisamente elevata e per cui risulta davvero difficile rinunciarci.

Investimenti e privatizzazioni: ipotesi di lavoro e divergenze

Ulteriori divergenze derivano dalle ipotesi di lavoro su nuove misure per dare spinta agli investimenti e nuovo piano di privatizzazioni, cui l’attuale maggioranza ma non solo si oppone in maniera decisamente forte. Mentre il responsabile del Dicastero dell’Occupazione continua a sostenere che le privatizzazioni si faranno, e che permetteranno di recuperare una cifra pari a circa 8 miliardi di euro, c’è chi continua a ritenere che non si tratti di una misura del tutto positiva perché si correrebbe il rischio di una svendita piuttosto che di una vendita con ricavi che sarebbero inferiori a quelli che potrebbero derivare da una vendita in altri momenti, magari anche di peggiori difficoltà, considerando che al momento i soldi potrebbero essere ricavati anche da altre misure. Per citarne una, l’estensione della fatturazione elettronica a tutti, provvedimento che, nonostante l’opposizione della maggioranza, porterebbe risparmi per ben 41 miliardi di euro.

E si tratta di una bella cifra di fronte alla quale non dovrebbero esistere giochi e discorsi di eventuali perdite di consensi in vista di prossime elezioni. Insieme alle privatizzazioni, che secondo il ministro dell'Economia servirebbero per la riduzione del debito ma anche per rendere più efficiente il sistema delle imprese e che dovrebbero rientrare nel nuovo iter economico in presentazione a breve, si dovrebbe andare avanti, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, anche con un piano di investimenti da circa 40 miliardi al 2030, per ridare slancio all’economia. Ma sarà anche questo un giusto piano di impiego dei soldi?