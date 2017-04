Crotone Inter streaming siti web. Come e dove vedere

L'Inter è stata costruita per vincere e vanta calciatori illustri in organico. Il Crotone, al suo primo anno in serie A, vorrebbe compiere l'impresa di raggiungere una salvezza alquanto miracolosa

Cresce l’attesa per Crotone Inter, una sfida che i veri esperti di calcio già stanno guardando con il sopracciglio alzato. Una gara che si preannuncia interessante soprattutto per una questione di motivazioni: se andiamo a confrontare le rose delle due squadre, sicuramente non c'è sfida. L'Inter è stata costruita per vincere e vanta nomi di calciatori illustri, con stipendi faraonici e soprattutto ogni settimana lascia in panchina calciatori che guadagnano quanto tutta la squadra del tecnico Nicola messa insieme.

Dall'altra parte troviamo il Crotone, al suo primo anno in serie A che, nonostante l'enorme spirito di sacrificio dimostrato fino ad ora, deve accontentarsi di un terzultimo posto che, attualmente, significherebbe retrocessione diretta cadetteria. Ma il calcio è bello proprio per le incredibili sorprese che sa riservare: l'Inter potrebbe avere il morale sotto i tacchi dopo l'ultima sconfitta in campionato contro la Sampdoria che di fatto ha allontanato ulteriormente le già residue chance di accedere alla prossima competizione continentale dalle grandi orecchie; di contro l'ultimo successo del Crotone ha galvanizzato la truppa calabrese che affronterà l'Inter con il coltello tra i denti, alla ricerca di tre punti che riaprirebbero ogni discorso salvezza. Per tale ragione i tifosi avvertono la tensione e sono già alla ricerca dei siti web dove vedere Crotone Inter in streaming.

Crotone Inter Falcinelli in dubbio

Dall'altro lato, invece, saranno ben poche incertezze di formazione per il tecnico del Crotone Nicola. In attacco si attende il placet dei medici per Falcinelli, ancora in dubbio a causa del taglio sul ginocchio riportato durante gli allenamenti settimanali. Filtra comunque un lieve ottimismo dall’ambiente pitagorico e Falcinelli dovrebbe regolarmente giocare al fianco di Trotta. A centrocampo dubbio tra Capezzi e Barberis con il primo in leggero vantaggio.

Crotone Inter Pioli studia l'assetto anti Crotone

Sarà compito di Pioli dare le giuste motivazioni alla squadra, un momento estremamente delicato per l'Inter a cui non sarà concesso alcun altro passo falso se non vuole perdere un'altra partita e compromettere addirittura l'accesso in Europa League. Per questo il tecnico emiliano ha studiato per bene l’assetto anti Crotone.

Il tecnico dei nerazzurri avverte l'importanza della partita dal momento che il suo futuro si deciderà proprio in queste ultime giornate di campionato: il calcio è un mondo irriconoscente e tutto il buon lavoro svolto fino ad oggi potrebbe non essere bastato al tecnico dell'Inter per ottenere fiducia anche per l'anno prossimo. Una mentalità un po' troppo frettolosa del club nerazzurro che ha spesso portato a difficoltà progettuali ed enormi rimpianti.

Il tecnico Pioli sarà alle prese con il solito annoso ballottaggio sulla linea della trequarti tra Banega e Joao Mario; a centrocampo, invece, Gagliardini non farà parte del match, al suo posto è già pronto Kondogbia. Dubbi anche in attacco, con il ballottaggio tra Perisic ed Eder sull'esterno sinistro; e in difesa con Medel che potrebbe cedere il posto a Murillo.

Dove e come vedere Crotone Inter in streaming

Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l'offerta di Now Tv che garantisce, a chi non ha un abbonamento la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni.