Bologna Roma streaming quando e come

Il Bologna proverà a dare una gioia ai propri tifosi battendo la Roma. Non sarà facile però perchè i giallorossi vorranno a tutti i costi conquistare i tre punti per rimanere in scia alla Juventus

Bologna Roma servirà a testare i tempi di reazione delle due squadre. Felsinei e giallorossi arrivano all’appuntamento dopo due delusioni. Quella in campionato per la squadra di Donadoni, sconfitta in extremis a Firenze contro i Viola di Paulo Sousa. Mentre la Magica è stata buttata fuori dalla Coppa Italia, in semifinale, niente meno che dagli odiati cugini laziali. Chi riuscirà prima a mettere da parte le tossine, probabilmente avrà più energie per vincere la sfida.

Dal punto di vista delle motivazioni poi non c’è partita se si considera che i giallorossi vogliono continuare a coltivare ambizioni tricolori dopo aver appena rosicchiato due punticini ai bianconeri di Allegri. Il Bologna invece può basarsi solo sul proprio orgoglio, e non è poco, per provare a dare una gioia ai propri tifosi dopo i tanti bocconi amari che hanno dovuto ingoiare nel corso di una stagione totalmente da dimenticare.

Esistono diversi modi per vedere in streaming questi novanta minuti. Ognuno rispecchia al meglio le decisioni dei tifosi e degli appassionati su quando e come seguire una sfida che si annuncia molto interessante.

Bologna Roma il recupero di Destro

Donadoni esulta per il recupero di Destro, che sarà regolarmente in campo per provare a dare un dispiacere alla sua ex squadra. Anche Torosidis ha recuperato e sarà schierato fin dal primo minuto nel pacchetto arretrato rossoblù. Masina, vittima di lombalgia, invece dovrà vincere la concorrenza di Krafth per guadagnarsi una maglia da titolare. Rizzo e Pulgar abili ed arruolabili con il cileno che dovrebbe tornare dall'inizio ad occupare la consueta posizione a centrocampo.

Bologna Roma De Rossi preferito a Paredes

Spalletti saluta il ritorno di Strootman e non perde nemmeno un minuto per comunicargli che sarà scherato fin dal primo minuto in mezzo al campo insieme a De Rossi che potrebbe essere preferito a Paredes in regia. Alla ricerca di un posto al sole anche Peres, mentre chi rischia seriamente di accomodarsi in panchina è Emerson Palmieri.

Quando e come vedere Bologna Roma in streaming

Tutti quei tifosi che non potranno recarsi al Dall’Ara si metteranno ben presto a smanettare sui propri dispositivi alla ricerca dei siti utili a dissipare ogni incertezza su quando e come vedere l’attesissima sfida tra Bologna e Roma in streaming.

Oppure Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che, inoltre, offrono il vantaggio della telecronaca in italiano. Ma ognuno sceglierà secondo le sue esigenze quando e come vedere Bologna Roma in streaming. Chi non ha sottoscritto un abbonamento potrà valutare la promozione di Now Tv che offre gratuitamente la propria piattaforma per lo streaming oppure i siti dei bookmakers. Ma in questo caso non sarà garantito vedere la sfida prescelta.