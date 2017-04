Streaming Bologna Roma: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Per comprendere sinteticamente come Bologna e Roma stanno vivendo le ultime ore di viglia prima del fischio di inizio basta conoscere poche informazioni. I felsinei, quest’anno, non ha mai vinto contro le prime otto della classifica. Ci proveranno certamente con la Roma ma non sarà facile sconfiggere questa tradizione negativa. Soprattutto se si aggiunge il fatto che i rossoblù rappresentano la vittima preferita per un certo Salah che di certo non di lascerà pregare e proverà a ripetere l’exploit della sfida di andata quando l’egiziano appose per ben tre volte il suo sigillo sul tabellino dei marcatori.

È inutile dire quindi che le previsioni pendono dal lato dei giallorossi, ma non si può sottovalutare il desiderio di riscatto dei ragazzi di Donadoni che troppe volte quest’anno hanno dovuto lasciare i campi della Serie A con gli sguardi bassi di chi sa di non aver compiuto il proprio dovere fino in fondo. E soprattutto c’è un Mattia Destro desideroso di farsi rimpiangere da una piazza che prima l’ha amato per poi scaricarlo senza grossi rimpianti.

Anche per colpe oggettive del bomber che oggi veste la maglia del Bologna e che è ancora alla ricerca di sé stesso. Vedere in streaming di Bologna Roma, per quelli che non potranno usufruire della diretta tv sarà possibile live gratis anche scegliendo i siti giusti. Ma ci sono tante strade diverse per raggiungere questo obiettivo.

Bologna Roma Donadoni con la difesa a tre

Donadoni dovrebbe partire con la difesa a tre. Scelta imposta dal rispetto verso una compagine certamente più attrezzata e in lotta, seppur con sei punti da recuperare alla Juve capolista, per il titolo di campione d’Italia. E dalla convinzione che con una difesa quanto più compatta possibile si possa costruire poi azioni pericolose. E qui entra in gioco la speranza riposta in Destro e nella sua capacità di far valere la legge dell’ex.

Bologna Roma Salah e Nainggolan alle spalle di Dzeko

Spalletti dà ancora fiducia a Szczesny tra i pali mentre il trio difensivo dovrebbe essere composto da Manolas, Rudiger e Fazio. Peres a destra ed Emerson sul versante opposto dovrebbero essere i cursori esterni, mentre De Rossi e Strootman giocheranno in mediana. Salah e Nainggolan agiranno come al solito alle spalle di Dzeko.

Bologna Roma live gratis su siti streaming

Queste considerazioni fanno intendere che saranno in tanti a voler vedere Bologna Roma. E molti opteranno per il live gratis in streaming. Una soluzione che offre diverse opportunità tra cui quella di ricercare i siti delle emittenti che operano al di fuori dei confini nazionali. Bisogna fare attenzione per due motivi in particolare: non sempre si avrà l’opportunità di vedere l’evento prescelto e si potrebbe incappare nei blocchi geografici.

Sulla liceità di questa operazione infatti non c’è ancora chiarezza a causa della mancanza di un chiaro ed omogeneo pronunciamento dei tribunali europei. Ma si potrebbe iniziare una ricerca con Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Finlandia Yleisradio Oy, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Georgia Georgia Public Broadcasting, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Oppure, ma solo gli abbonati potranno farlo, usufruire del sevizio streaming offerto gratuitamente da Sky e Mediaset Premium attraverso le rispettive piattaforme streaming Sky Go e Mediaset Play. I non abbonati possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle sfide sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmaker.