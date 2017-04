Crotone Inter streaming quando e come

Una sfida dal sapore particolare. Crotone Inter rappresenta una sfida molto interessante per i tifosi delle due squadre, ma anche per tutti gli appassionati di calcio, dal momento che racchiude al suo interno una piccola legge del calcio. In questo sport, infatti, la psicologia e le motivazioni valgono più di cartellini da capogiro e stipendi faraonici. Ed ecco che, se da un lato troviamo uno dei club più ricchi e prosperosi di Italia, e dall'altro una matricola che fino a questo momento ha fatto fatica a stare al passo delle altre, il pronostico di Crotone Inter, al netto delle differenti motivazioni delle due squadre, potrebbe essere tutt'altro che semplice.

L'Inter, infatti, è reduce dalla pesantissima sconfitta contro la Sampdoria che ha allontanato a dismisura le ultime chance residue di accedere alla Champions League; il Crotone, invece, dopo l'ultimo successo in campionato può tornare a sperare in una clamorosa rimontata dell'ultimo minuto e puntare al superamento dell'Empoli e quindi alla permanenza in Serie A.

L'Inter, dunque, dovrà da un lato cercare dentro se stessa la forza per chiudere il campionato dignitosamente anche senza più poter sperare nel terzo posto, dall'altro dovrà tenere a bada un team che, accecato dal sogno salvezza, giocherà con il coltello tra i denti e lotterà su ogni pallone come se fosse una finale dei Mondiali. Quando e come vedere questa sfida in streaming son interrogativi che stanno iniziando ad agitare i sogni dei tifosi delle due squadre.

Crotone Inter Nicola aspetta Falcinelli

Non ha particolari dubbi di formazione il tecnico Nicola che aspetta solo il placet dello staff medico circa le condizioni di Falcinelli che però dovrebbe essere regolarmente schierato al fianco di Trotta. A centrocampo ballottaggio tra Capezzi e Barberis, con il primo in pole position.

Crotone Inter Banega o Joao Mario?

A chi affidare il delicato ruolo di trequartista? A Banega o a Joao Mario? È questo il dubbio principale che attanaglia Stefano Pioli: Banega rappresenta un calciatore troppo discontinuo, capace di alternare prestazioni maestose a gare sottotono; dall'altro lato Joao Mario, pur garantendo maggiore continuità, non riesce a conquistare un posto da titolare inamovibile.

Ma questo non è il solo dilemma che attraversa i pensieri di Stefano Pioli che avverte tutte le trappole della partita: in attacco Perisic non è ancora al 100%, al suo posto il tecnico nerazzurro potrebbe puntare su Eder che ha caratteristiche molto più offensive, a centrocampo Gagliardini non sarà convocabile e al suo posto scalpita Kondogbia che vuole dimostrare al tecnico e ai tifosi tutta l'ingenerosità del suo stato di panchinaro.

Anche in difesa Pioli deve sciogliere il ballottaggio tra Medel, non ancora al meglio della condizione fisica e con una diffida che pende sulla sua testa, e Murillo che nelle ultime uscite ha dimostrato di essere in un periodo non ottimale di condizione fisica.

Quando e come vedere Crotone Inter in streaming

Saranno tantissimi i tifosi che si stanno organizzando in maniera ottimale per non lasciarsi trovare impreparati su qauando e come vedere Inter Crotone in streaming. Se a casa oppure in locale, se da amici o piuttosto sui dispositivi mobili. Tante le modalità su come vedere i novanta minuti in questione. Anche Crotone Inter potrà essere vista ad esempio live gratis in streaming e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play. Soluzione valida solo per chi ha un abbonamento. Now TV, invece, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, tenendo invariata la qualità che offre il canale satellitare.

Oppure offre gratuitamente la possibilità di vedere le sfide della Serie A sulla sua piattaforma per quattordici giorni. In questo modo la partita si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web.

Per esempio Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Honduras Televicentro, Georgia Georgia Public Broadcasting, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Lussemburgo Radio Television Luxembourg. Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmaker che presentano alcuni limiti non trascurabili come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e di essere attivo, cioè scommettere di frequente.