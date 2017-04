Streaming Crotone Inter: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

E' uno dei motivi che lo rende speciale. Solo nel calcio, infatti, due realtà così distanti sotto tutti i profili come Crotone e Inter, devono aspettare il verdetto del campo per trovarne conferma

Crotone Inter, una partita che almeno sulla carta dovrebbe essere di facile pronostico. La squadra nerazzurra può vantare nomi illustri e stipendi faraonici, mentre il Crotone gioca per la prima volta in serie A e, classifica alla mano, rischia la retrocessione in cadetteria. Una gara abbordabile per il team di Pioli, eppure, nel calcio c'è un elemento che viene sempre sottovalutato: la psicologia. E proprio in quest'ambito le differenti ambizioni delle due squadre potrebbero regalare incredibili sorprese: l'Inter dopo l'ultima sconfitta casalinga contro la Sampdoria ha praticamente visto il sogno terzo posto diventare lontanissimo, e questo potrebbe comportare un po' di depressione all'interno dello spogliatoio.

Dall'altro lato, l'ultimo successo del Crotone ha riaperto le residue chance di strappare una clamorosa salvezza in rimonta e gli animi della squadra calabrese saranno alle stelle. Sarà importante per l'Inter dimostrare, per l'ennesima volta in campionato, il proprio reale valore in una delle sfide, almeno emotivamente parlando, più difficili della stagione. Per tale ragione i tifosi di entrambe le squadre già avvertono la tensione e sono già alla ricerca del modo migliore di vedere Crotone Inter in diretta tv oppure live gratis sui siti streaming.

Crotone Inter pochi dubbi per Nicola

Pochi dubbi per Nicola che non ha una scelta così ampia come il collega interista né tantomeno ballottaggi da risolvere. Il Crotone spera nel pieno recupero del bomber Falcinelli che in settimana ha riportato un taglio al ginocchio. Ma nell'aria filtra ottimismo e l'attaccante dovrebbe fare regolarmente coppia con Trotta; a centrocampo ballottaggio Capezzi-Barberis con il primo in netto vantaggio sul secondo.

Crotone Inter Pioli alle prese con i soliti dilemmi

Una sfida fondamentale anche per il futuro del tecnico Pioli. Nonostante il lavoro encomiabile dell'allenatore, Stefano Pioli non è certo di poter sedere sulla panchina dell'Inter anche l'anno prossimo. La riconoscenza nel calcio è un concetto troppo relativo e un club esigente come l'Inter potrebbe decidere di privarsi di Pioli, nonostante l'ottimo lavoro svolto finora. Un vecchio vizio del club nerazzurro che potrebbe commettere l'errore, come già altre volte è capitato, di cambiare l'allenatore nel momento sbagliato.

Una sfida da non sbagliare dunque, per il bene di Pioli e per il bene dell'Inter stessa: il tecnico nerazzurro è alle prese con i soliti dilemmi: non potrà contare su Gagliardini, al suo posto partirà dal primo minuto Kondogbia: anche Perisic non è al 100% e al suo posto già si scalda Eder. Sulla trequarti il solito ballottaggio tra Banega e Joao Mario che sta diventando un vero tarlo per Pioli. Anche Medel, in difesa, potrebbe non essere della partita lasciando il posto a Murillo.

Crotone Inter live gratis su siti streaming

In questo caso però non viene garantita la visione dell’evento visto che non c’è ancora un pronunciamento netto sulla liceità da parte dei tribunali europei. Per questo potrebbero intervenire anche blocchi geografici per impedire la visione. Per chi cerca una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento Sky e Mediaset Premium offrono gratuitamente le rispettivamente piattaforme streaming ovvero Sky Go e Mediaset Play.

I non abbonati possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni, o l’acquisto di un singolo evento. Infine si può provare con i siti dei bookmaker.