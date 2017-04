Lazio Napoli streaming quando e come

Lazio e Napoli sono a un bivio. Molto, per non dire tutto almeno per i partenopei, dipenderà dal risultato di questa sfida. I biancocelesti devono vincere per tallonare poi da vicinissimo gli azzurri

La Lazio avrà l’obbligo di vincere per portarsi a una sola lunghezza dal Napoli terzo in classifica. Ai partenopei basterà, se così si può dire, non perdere contro i biancocelesti per conservare i quattro punti di vantaggio sulla quarta, anche se un pareggio consentirebbe alla Roma seconda di portare, in caso di successo contro il Bologna, a sei le incollature di vantaggio dai partenopei per il secondo posto che significa accesso diretto all’Europa che conta. Insomma gli spunti di interesse per la sfida dell’Olimpico non mancheranno di certo.

E bisognerà valutare anche le condizioni fisiche e mentali che la truppa di Sarri saprà dimostrare in campo dopo il doppio, dispendiosissimo, impegno con la Juventus. Due sfide che, al di là di una netta supremazia territoriale e generale, si sono concluse con un nulla di fatto in campionato e con l’amara eliminazione dalla Coppa Italia. C’è attesa dunque per conoscere il verdetto della sfida. E sono iniziate le grandi manovre per vedere in streaming questa sfida e valutare quando e come farlo.

Lazio Napoli de Vrij non ce la fa

Ancora problemi per Marchetti che lascerà ancora una volta il suo posto tra i pali della porta biancoceleste a Strakosha che comunque fino a questo momento si è disimpegnato sempre bene. Da monitorare gli acciaccati Biglia e De Vrij, ma se l’argentino dovrebbe essere regolarmente in campo il difensore non ce la fa e non sarà in campo contro il Napoli. Immobile dovrebbe farcela a recuperare nonostante in settimana sia apparso molto affaticato a causa dei ritmi intensi tra campionato, Coppa Italia e Nazionale delle ultime settimane.

Lazio Napoli Milik e Pavoletti dalla panchina

Reina ha superato il dolore al polpaccio che lo aveva fatto saltare la sfida di campionato contro la Jueventus, rientrando tra i pali già per quella di Tim Cup. Sarri sembra orientato a rispolverare subito Albiol, tenuto a riposo mercoledì sera, da schierare in coppia con Koulibaly. Soliti dubbi in mediana per il tecnico partenopeo: possibile turno di riposo per Hamsik, scalpita Zielinski per una maglia da titolare. In avanti conferma per Insigne, Mertens e Callejon. Scontato che Milik e Pavoletti partiranno dalla panchina.

Quando e come vedere Lazio Napoli in streaming

Non esiste una soluzione preconcettualmente migliore per chi ancora deve valutare quando e come vedere Lazio Napoli in streaming. Esistono diverse modalità in grado di soddisfare tutte le esigenze. Anche quelle dei palati più fini. Per iniziare si può prendere in considerazione quella che consiste nel ricercare i siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Un’alternativa che non garantisce al cento per cento la visione dell’evento prescelto perché potrebbero intervenire alcuni blocchi geografici. Ma alla fine un tentativo conviene farlo.

Per esempio Colombia Radio Cadena Nacional, Cina China Central Television, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro,Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, potrebbero rivelarsi valide indicazioni.

Oppure la modalità classica, quella cioè offerta da Sky e Mediaset Premium che mettono a disposizione le rispettive piattaforme streaming Sky Go e Mediaset Play gratuitamente per gli abbonati rappresenta un’altra possibilità, ovviamente per quelli che hanno sottoscritto un contratto. Interessante l’offerta di Now Tv che offre la visione gratuita delle sfide sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Cresce sempre di più, infine, anche in Italia, la tendenza a sfruttare anche i siti dei bookmaker stranieri.