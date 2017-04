Streaming Lazio Napoli Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Ambizioni comuni per Lazio e Napoli che si incontreranno in una sfida decisiva per continuare a cullare il sogno che potrebbe assumere concretamente le fattezze di una coppa con le grandi orecchie

Poche chiacchiere. Lazio Napoli sarà un crocevia fondamentale per le ambizioni delle due squadre. Che a questo punto della stagione convergono su un obiettivo comune: la Coppa dalle Grandi Orecchie. Partecipare al gran galà del calcio europeo e quindi mondiale anche la prossima stagione è un’occasione troppo ghiotta che nessuno vorrà farsi sfuggire.

Ma, come spesso si sentiva dire nei vecchi film western, c’è solo un posto al tavolo dei grandi. Questo significa due cose: che la Lazio dovrà assolutamente vincere e che ai partenopei potrebbe bastare anche un pareggio.

Conoscendo la capacità degli azzurri di gestire una sfida, pari a quella che una gallina ha di volare, di certo Lazio Napoli sarà uno degli appuntamenti più appassionanti di questa giornata di Serie A. Scontato che saranno a non voler perdere l’opportunità di vedere live gratis sui siti streaming o in diretta tv questi novanta minuti.

Lazio Napoli tra i pali conferma per Strakosha

Tanti dubbi per Inzaghi in vista del match in programma, domenica sera, contro il Napoli. Sfida fondamentale per i capitolini che vogliono tenere aperta la lotta per il terzo posto. Ancora problemi per Marchetti, tra i pali conferma per Strakosha. Da monitorare gli acciaccati Biglia e De Vrij. L’argentino pare recuperabile, difficile vedere in campo, invece, il difensore.

Radu e Parolo dovrebbero ottenere una maglia da titolare come anche Immobile che, nonostante non sia in ottime condizioni occuperà il centro dell’attacco biancoceleste coadiuvato da Felipe Anderson. Keita partirà dalla panchina.

Lazio Napoli torna Albiol al fianco di Koulibaly

Rispetto alla gara di coppa vinta inutilmente contro la Juventus Sarri ha deciso di schierare dal primo minuto Albiol al fianco di Koulibaly. Qualche novità potrebbe esserci sulla corsia destra dove Maggio potrebbe far tirare il fiato ad un Hysaj che ha speso tantissimo nella doppia sfida alla Juevntus. Soliti dubbi in mediana per il tecnico partenopeo: possibile turno di riposo per Hamsik a favore di Zielinski mentre in attacco appare scontato l’impiego del tridente Insigne, Mertens e Callejon.

Lazio Napoli live gratis su siti streaming

