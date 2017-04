Milan Palermo in streaming quando e come

Montella sta isolando il Milan dalle vicende societarie che non sono ancora molto chiare. Questo è un bene per la squadra. Contro il Palermo servono assolutamente i tre punti per continuare a sperare

Brucia ancora il pareggio del Milan nell'ultima sfida di campionato contro il Pescara. Due punti persi che bruciano ancora e che il Milan dovrà dimenticare al più presto, cancellando il sapore amaro con una bella vittoria nella prossima sfida contro il Palermo. Eppure, il pareggio contro il Pescara, pur rappresentando un mezzo passo falso, è coinciso con l'inaspettata sconfitta dell'Inter contro la Sampdoria, così i rossoneri si sono potuti avvicinare alla diretta avversaria dimezzando lo svantaggio iniziale di due punti e portandolo a un solo piccolo punto di distacco.

Se consideriamo che nella prossima giornata il Milan troverà sul suo cammino proprio i cugini dell'Inter in quello che si preannuncia uno dei derby più sentiti degli ultimi tempi, dal momento che da questa partita si deciderà una grossa fetta di quale delle due squadre riuscirà a partecipare alla prossima Europa League. E con Lazio e Atalanta già proiettate in avanti, potrebbe trattarsi di un derby fratricida: chi vince andrà in Europa, chi perde resterà in Italia. Va da sé, dunque, che il Milan ha un solo risultato utile a disposizione contro il Palermo: vincere.

Vincere per riprendere confidenza con i tre punti, per lanciare un messaggio all'Inter e per arrivare alla sfida di domenica prossima con il morale al top. Per questa ragione sono tantissimi i tifosi che stanno valutando quando e come sia più opportuno vedere lo streaming di Milan Palermo.

Milan Palermo Montella valuta Suso

Montella da un lato vorrà conquistare senza difficoltà i tre punti contro il Palermo. Dall'altro lato vorrà preservare i suoi uomini migliori, soprattutto quelli non ancora al top della forma, in vista del successivo derby contro l'Inter. Il tecnico di Pomigliano d’Arco proprio per questa ragione valuta se è il caso di schierare dal primo minuto Suso, che è finalmente recuperato e già disponibile per la gara contro il Palermo, ma che Montella potrebbe lasciare in panchina, almeno per un primo momento, in modo da non rischiare ricadute che possano compromettere il suo utilizzo nel derby.

Stesso discorso vale per De Sciglio che sembra finalmente recuperato ma che non è ancora certo del suo ingresso in campo: al suo posto scalpita Calabria. Altro dubbio che attanaglia i pensieri di Montella è relativo al centrocampo dove il tecnico rossonero dovrà scegliere tra Pasalic e Fernandez, il primo assicura più corsa e fisicità, il secondo migliori geometrie.

Milan Palermo Gazzi out per squalifica

Anche il tecnico rosanero dovrà fare delle scelte: Gazzi è out per squalifica, al suo posto Diego Lopez dovrebbe fare affidamento su Jajalo. Per una squalifica che viene un'altra che va: è stata revocata il secondo turno di squalifica a Diamanti che sarà regolarmente in campo. Infine Deigo Lopez sta pensando di schierare Trajkovski al fianco di Nestorovski.

Quando e come vedere Milan Palermo in streaming

Le soluzioni sono diverse. Per decidere quando e come vedere Milan Palermo in streaming esiste una vasta gamma di possibilità che la tecnologia moderna offre. Tra quelle più ricercate c’è senza dubbio quella rappresentata dai siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Quelli cioè che offrono questa possibilità in maniera legale perché hanno acquistato i diritti del campionato italiano.

Anche se, su questa vicenda, non esiste ancora un pronunciamento omogeneo dei tribunali europei e per questa ragione si può incappare anche in blocchi geografici che impediscono la visione dell’evento. Comunque tra i siti in questione si può scegliere per esempio Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Georgia Georgia Public Broadcasting, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional.

Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium (rispettivamente Sky Go e Mediaset Play) possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che offre la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Cresce sempre di più, infine, anche in Italia, la tendenza a sfruttare i siti dei bookmaker che però pongono dei limiti ben precisi come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma, di aprire un conto online e di puntare con una certa frequenza.