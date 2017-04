Cagliari Torino streaming

Il Cagliari può infatti ritenersi soddisfatto del cammino fatto fino a questo momento, pur con qualche scivolata da evitare in futuro. Non altrettanto può fare il Torino che ambiva a qualcosa in più

Come vedere Cagliari Torino in streaming

Cagliari Torino, se non ci si trovasse ancora ad aprile, potrebbe essere considerata una di quelle sfide di fine stagione che non hanno nulla da dare. E in parte è così perché né i sardi, ma neanche i granata di Mihajlovic sono in lizza per qualche obiettivo se non quello di concludere al meglio una stagione vissuta in maniera diversa dalle due parti in causa. Se il Cagliari di Rastelli può infatti ritenersi soddisfatto per il cammino fatto fino a questo momento, pur con qualche scivolata da evitare in futuro, il Torino ha qualcosa da rimproverarsi.

L’ascesa inesorabile che sembrava proiettare i granata verso posizioni nobili della classifica in maniera stabile si è rivelata un fuoco di paglia anche se il decimo posto occupato attualmente dalla banda granata rappresenta comunque un risultato da non buttare. Forse per questo, per la delusione che cova ancora sotto la cenere di una calma apparente per un uomo che vuole sempre vincere, Mihajlovic non accamperà alibi contro i rossoblù.

In settimana il tecnico serbo ha dato fondo a tutta la sua risaputa determinazione per caricare un ambiente che deve essere sempre tenuto sulla corda e dare tutto in campo. Al di là degli scenari e degli obiettivi. Chiudere dignitosamente la stagione deve essere l’obiettivo di entrambe le formazioni. Anche Cagliari Torino si potrà vedere in diversi modi usufruendo dello streaming.

Cagliari Torino Joao Pedro dietro le punte

Rastelli non potrà contare sull’apporto di Dessena, Melchiorri e Barella che non hanno superato i rispettivi guai fisici. I sardi scenderanno in campo con il consueto 4-3-1-2 con Joao Pedro dietro le punte. Sau e Borriello dovrebbero andare in attacco, mentre Padoin e Ionita si andranno a posizionare accanto a Tachtsidis, in cabina di regia.

Cagliari Torino Rossettini out per squalifica

Rossettini out squalifica. Una grana in più per Mihajlovic che farà affidamento su Castan e Moretti al centro della difesa. Iago Falque sembra aver recuperato al meglio e potrebbe sistemarsi accanto a Ljajic e Belotti.

Vedere Cagliari Torino in streaming

Per vedere Cagliari Torino in streaming si potrà scegliere il servizio streaming offerto da Sky, ovvero Sky Go così da vedere le immagini anche sul pc o Mac o device mobile, ma in questo caso bisognerà essere abbonato da almeno un anno. Now Tv, invece, che è un astro della costellazione Sky, permette di vedere le partite, anche su PlayStation e Xbox, in prova gratuita per quattordici giorni. In questo caso senza abbonamento si può scegliere di vedere anche un solo evento.

