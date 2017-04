Sampdoria Fiorentina streaming

Come vedere Sampdoria Fiorentina in streaming

Le residue speranze della Viola di conquistare l’Europa dovranno superare il difficile scoglio ligure. Sampdoria Fiorentina sarà una sfida dagli elevati contenuti tecnici e tattici. Almeno queste sono le sensazioni della vigilia. Primo perché le due squadre sono state costruite per giocare un calcio gustoso e i due allenatori sono stati bravi a tenere fede a questa aspettativa. E poi perché entrambe punteranno alla vittoria.

I blucerchiati che non hanno molto più da chiedere al proprio campionato, proveranno però a togliersi ancora qualche soddisfazione come è accaduto la scorsa settimana quando sono riusciti nell’impresa di battere un’Inter in piena corsa per l’Europa che conta. I viola dovranno provare a rendere felici i propri tifosi dando il massimo fino alla fine della stagione. Poi si vedrà. Per vedere Sampdoria Fiorentina in streaming ci sono diverse strade. Tutte ugualmente percorribili da chi è alla ricerca di un modo non tradizionale per assistere a questa e ad altre sfide.

Sampdoria Fiorentina nessuna novità per Giampaolo

Nessuna novità per Giampaolo. Il grande ex e tifoso viola Viviano in porta. In difesa Bereszynski, Silvestre, Skriniar e Regini. Nei tre di centrocampo c'è Praet e non Linetty, con Torreira e Barreto. Bruno Fernandes giocherà dietro il tandem d'attacco Schick e Quagliarella.

Sampdoria Fiorentina poche sorprese in casa viola

Poche sorprese anche in casa viola. Paulo Sousa schiererà tra i pali Tatarusanu mentre la retroguardia sarà composta da Rodriguez che torna in campo dopo l’assenza e si andrà ad affiancare a Sanchez e Astori certi della loro maglia da titolari.

Chiesa e Tello occuperanno le fasce laterali mentre Badelj e Cristoforo saranno i baluardi del settore nevralgico dei viola. Babacar, stando alle indiscrezioni che circolano in casa viola, dovrebbe essere favorito su Kalinic per occupare il centro dell’attacco anche per le precarie del bomber crotato, supportato alle proprie spalle da Saponara e Borja Valero.

Come vedere Sampdoria Fiorentina in streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Sampdoria Fiorentina in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, e rappresenta un’alternativa valida ai modi tradizionali di godersi lo spettacolo della Serie A. Una delle alternative più gettonata è quella di scegliere i siti delle emittenti che operano fuori dai confini nazionali. Vero è che non viene garantita al cento per cento la visione dell’evento prescelto anche a causa di possibili blocchi geografici perché manca una chiara e omogenea regolamentazione sulla questione.

Ma qualche tentativo si può comunque fare per esempio con Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Cipro Cyprus, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija.

Sky e Mediaset Premium con Sky Go e Mediaset Play le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium offrono anche la telecronaca in italiano ma possono essere visti solo dagli abbonati. Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmaker. In questo caso è però obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di puntare in maniera costante per poter vedere le partite.