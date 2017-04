Udinese Genoa streaming

L'Udinese ha cambiato marcia con l'arrivo in panca di Delneri. Il Genoa non ha avuto uguale reazione con l'arrivo di Mandorlini al posto di Juric. I liguri proveranno a riscattare il ko con la Dea

Come vedere Udinese Genoa in streaming

Udinese e Genoa si sfidano molto per il proprio orgoglio e poco, o per nulla, per qualche obiettivo particolare. Friulani che sono praticamente salvi da diverse settimane e si sono issati fino al dodicesimo posto grazie alla cura Delneri che ha riportato in posizioni più consone alla storia dei bianconeri la propria squadra dopo un inizio abbastanza balbettante sotto l’egida di Iachini che nelle sette partite della sua gestione aveva raccolto ben poco rispetto al valore reale della sua squadra.

Magia che non è riuscita invece a Preziosi che ha fatto fuori Juric dopo l’umiliante manita subita a Pescara contro la squadra di Zeman ingaggiando Mandorlini, ma la squadra, dopo aver illuso nelle prime sfide, sembra non aver risentito del cambio in panchina in maniera positiva. Udinese Genoa quindi può rappresentare quindi un’occasione per i friulani possono di allungare a cinque la striscia di risultati utili consecutivi. I liguri proveranno invece a riscattarsi dopo il pesante ko subito a Bergamo contro l’Atalanta. Anche Udinese Genoa si potrà vedere in streaming.

Udinese Genoa Delneri senza Jankto

Delneri dovrà costruire una formazione senza poter contare su Jankto, autore di una rete nell’ultima sfida di campionato al Torino, che è squalificato. Karnezis è ancora a caccia della forma migliore ma le prestazioni del giovane Scuffet, ritornato finalmente sui suoi livelli standard dopo un periodo di appannamento, garantiscono massima solidità al pacchetto arretrato friulano. Ballottaggio tra Thereau, anche lui non al meglio fisicamente, e Perica.

Udinese Genoa dubbi per Mandorlini

I dubbi per Mandorlini riguardano quale dei suoi calciatori schierare al posto di Pinilla che sarà assente dai campi di gioco per cinque giornate dopo la stangata di Bergamo. Palladino sembra in leggero vantaggio su Ntcham, anche se probabilmente l’ex tecnico dell'Hellas prenderà una decisione definitiva soltanto poche ore prima del match.

Ci sono metodi differenti per vedere Udinese Genoa in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, rappresentando l’alternativa preferita dai giovani è quella dei siti delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini italiani. Opportunità che non garantisce la visione di tutti gli eventi e che potrebbe essere disturbata dai blocchi geografici sui quali, però, non c’è stato ancora un pronunciamento omogeneo da parte dei tribunali europei.

Ecco qualche indicazione utile: Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg sono solo alcuni dei tentativi che potrebbero rivelarsi utili. Sky e Mediaset Premium con Sky Go e Mediaset Play che sono le rispettive piattaforme streaming offrono anche la telecronaca in italiano ma il servizio è disponibile gratuitamente solo per gli abbonati.

Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle sfide sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Infine resta in campo l’alternativa fornita dai siti dei bookmakers. Ma in questo caso ci sarà bisogno di iscriversi prima alla piattaforma, aprire un account e una linea di credito e poi dimostrare di essere attivi con le puntate.