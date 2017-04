Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Martucci, Bonafede, Baban

Continuano ad essere piuttosto differenti e concitate le ultime notizie sulle intenzioni di prossimo lavoro sulle novità per le pensioni: se, infatti, fino a qualche settimana fa si parlava di avvio di un momento successivo di analisi per l’attuazione di ulteriori novità per le pensioni, più importanti e profonde delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, con l’obiettivo di rilanciare occupazione giovanile e modifiche concrete dell’attuale sistema, le ultime notizie sembrano aver virato in un’altra direzione. Stando, infatti, alle ultime e ultimissime notizie,per rilanciare l’occupazione giovanile, il Dicastero dell’Occupazione stesso avrebbe annunciato una nuova ipotesi di taglio del cuneo fiscale. La domanda che ci si pone è: quanto questo nuovo piano possa risultare effettivamente più vantaggioso rispetto a profonde novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti?

Le ultime affermazioni di Martucci e impatto su novità per le pensioni

Arturo Martucci, presidente della Corte dei Conti, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe affermato di sostenere tanto l’introduzione delle novità per le pensioni quanto il piano di riduzione del cuneo fiscale. Se, la Corte dei Conti comunitaria ha bocciato, stando alle ultime notizie, il piano di Garanzia Giovani italiano che non contribuirebbe in maniera efficace al rilancio dell'occupazione giovanile, sottolineando anche che il cuneo fiscale italiano è superiore di ben dieci punti rispetto alla media comunitaria, secondo Martucci tanto bisognerebbe impegnarsi nella riduzione di queste elevato cuneo, per adeguamento agli altri Paese e per rendere più agevole le condizioni lavorative, quanto bisognerebbe rivedere profondamente l’attuale sistema pensionistico per ridare, in maniera strutturale, slancio ad una occupazione giovanile che sia in costante crescita. E solo attraverso questa nuova spinta si potrebbe, di conseguenze, raggiungere nuova efficienza e nuovo ciclo economico positivo.

Le ultime posizioni di Bonafede e importanza di novità per le pensioni

Diversa, invece, la posizione di Adriano Bonafede, esperto, giornalista economico, secondo cui il taglio del cuneo fiscale rispetto all'attuazione di novità per le pensioni importanti per rilanciare l'occupazione giovanile, rischia di rivelarsi inutile a tal fine, ma soprattutto costoso, sia per gli stessi lavoratori che per lo Stato. Stando alle ultime notizie, infatti, derivanti da una ricerca di Uhy Italia, sulla base degli effetti dei piccoli tagli al cuneo fiscale attuati tra il 2012 e il 2017, è risultato che è vero, da una parte, che le imprese hanno tratto benefici da questi tagli con una riduzione del costo dell’occupazione (per esempio, a Milano, da 144.448 euro spesi in media all'anno per un dirigente si è passati a 139.542 con un risparmio di 4.907 euro), ma è anche vero, dall’altra pare, che i dipendenti, al contrario, non hanno beneficiato di nulla, perché la riduzione del cuneo è stata accompagnata da una crescita delle imposte locali.

A risentirne anche lo Stato, che deve occuparsi della copertura degli sgravi previdenziali delle aziende. Quando, dunque, conviene investire per tagliare il cuneo fiscale piuttosto che investire nell’attuazione di novità per le pensioni che porterebbero, invece, generalizzati vantaggi per tutti, da lavoratori più anziani, a più giovani senza occupazione, all’economia in generale, attraverso turn over, ricambio generazionale e nuova spinta alla produzione?

Le ultime affermazioni di Baban e conseguenze su novità per le pensioni

Anche Baban, vice presidente dell’Associazione degli industriali, puntando alla necessità di rilancio dell’efficienza, ritiene necessario un abbassamento del cuneo fiscale, per il fatto che le ultime notizie hanno parlato di un cuneo superiore, e di molto, alla media comunitaria, ma è anche tra coloro che hanno sostenuto, già tempo fa, la necessità di introduzione di novità per le pensioni, che, attraverso prepensionamenti di impiegati più anziani con sistemi come novità per le pensioni di quota 100 o novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcun onere e conseguenti assunzioni di più giovani che andrebbero ad occupare i posti lasciati liberi, rappresenterebbero una reale spinta alla ripresa dell’efficienza e dell’economia in generale.