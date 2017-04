Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Fedeli, Padoan, Moscovici

Tra nuovo documento di programmazione economica, atteso a breve nella sua prima bozza, e misure correttive d 3,4 miliardi di euro, da presentare alla Comunità, quasi contestualmente al nuovo iter economico, per evitare che venga aperta una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, il ministro dell’Economia Padoan è alle prese con diversi impegni, ma in una situazione decisamente controversa, considerando che alla luce delle ultime notizie sembra stia perdendo decisamente peso internamente e fiducia a livello comunitario.

I conti, infatti, sono ancora ben lontani dal quadrare ed è scontro tra le sue intenzioni di lavoro, tra privatizzazioni, riforma del catasto, stretta sui pignoramenti, che l’attuale maggioranza non vuole, e aumenti di tasse che si vorrebbero scongiurare. Stando alle ultime notizie, 850 milioni di euro circa dovrebbero arrivare dai tagli alla spesa, altri risparmi invece da entrate fiscali, aumento delle accise, che però alcuni non vogliono, e lotta all'evasione.

Le ultime posizioni del ministro Fedeli e impatto su novità per le pensioni

Il ministro dell’Istruzione Fedeli è solo l’ultima autorevole personalità dell’esecutivo che, come riportano le ultime notizie, si è dimostrata decisamente in rotta di collisione con il ministro dell’Economia Padoan: pomo della discordia i soldi necessari per la stabilizzazione di alcuni professori senza i quali si potrebbe mettere a rischio il prossimo anno scolastico. Chiare le affermazioni della Fedeli, secondo cui, stando a quanto riportano le ultime notizie, serve definire il piano assunzioni per i 25mila docenti in attesa, entro settembre. Per la Fedeli, è inaccettabile il ritardo del Tesoro sulla questione, considerando la disponibilità di budget, tra 140 milioni di euro per quest'anno e 400 per il 2018. Ma si tratta di un ritardo che, seppur smentito dallo stesso MEf, sembra ormai caratterizzare l’ultimo periodo di lavoro, in generale, sulla scorta di quanto da tempo accade, per esempio, con il piano di revisione della spesa pubblica, mai attuato concretamente finora e le importanti novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri, ancora ben lontano dall’essere davvero approvate.

Le ultime posizioni del ministro Padoan e conseguenze su novità per le pensioni

A dividere ministro dell’Economia e maggioranza le misure stringenti che potrebbero chiedere molti sacrifici agli italiani ma che, secondo la squadra dell’ex premier, rischiano di spostare i consensi verso gli altri schieramenti politici: nulla, dunque, dovrebbe arrivare tra aumenti di tasse e aumenti dell'Iva, ma si auspicano nuove spese per i terremotati. E in tal senso sembra che un miliardo di euro della manovra correttiva possa essere destinato a loro, riducendo il valore delle correzioni da presentare alla Comunità, portandolo a 2,4 miliardi di euro.

Ma, secondo le ultime notizie, si tratta di una misura che se nel breve potrebbe far quadrare i conti, potrebbe anche rivelarsi una decisione errata, considerando che per i terremotati sono già stati stanziati 7 miliardi di euro ancora non arrivati e che se così fosse ancora una volta, l’Italia rischierebbe di perdere sempre più fiducia e credibilità agli occhi della stessa Comunità. Ministro Padoan, dunque, tra due fuochi: sul fronte interno, di fronte alla maggioranza, a livello comunitario, impegnato per evitare l’apertura di una procedura di infrazione che avrebbe effetti decisamente negativi sul nostro Paese, bloccando ogni provvedimenti importante, comprese le auspicate novità per le pensioni profonde.

Le ultime affermazioni di Moscovici e ripercussioni su novità per le pensioni

Proprio la lenta perdita di credibilità e fiducia sta portando anche il commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici, da sempre a sostegno dell’Italia e aperto alla concessione di nuovi soldi, a fare quasi qualche passo indietro. La situazione, stando alle ultime e ultimissime notizie, è diventata effettivamente complessa e se l’Italia non dovesse soddisfare le richieste di correzione avanzate dalla Comunità potrebbe essere difficile superare le conseguenze previste, anche se, secondo le ultime notizie, per quanto riguarda l’introduzione di novità per le pensioni nel nostro Paese, qualche spiraglio dalla stessa Comunità potrebbe aprirsi, considerando la nuova richiesta di spinta al rilancio dell’occupazione che, come sappiamo, in Italia sarebbe una diretta conseguenze di modifiche dell’attuale sistema con novità per le pensioni di quota 100 o di quota 41 per tutti che permetterebbero prepensionamenti degli impiegati più anziani con conseguenti assunzioni di più giovani nei posti lasciati liberi.