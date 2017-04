Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 preferibili rilancio pensioni che revisione cuneo fiscale

Il dibattito sulla questione previdenziale continua ad essere sempre particolarmente vivace: si parla da settimane dell’avvio di un momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni, più importanti e profonde delle attuali mini pensioni e quota 41 che dovrebbero prendere il via a partire dal prossimo mese di maggio; si discute della convenienza della novità per le pensioni di quota 100 rispetto alla novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita; e le ultime notizie si focalizzano sulla necessità di profonde novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri migliori rispetto alla revisione del cuneo fiscale per un rilancio dell’occupazione giovanile.

Rilancio novità per le pensioni e revisione del cuneo fiscale: scelte migliori

Tra rilancio di profonde novità per le pensioni e revisione del cuneo fiscale è difficile stabilire quale potrebbe essere la soluzione migliore per un rilancio dell’occupazione giovanile: in generale potremmo dire che entrambe le misure sarebbero importanti da attuare, non caso la stessa Corte dei Conti che si era pronunciata favorevolmente per l’introduzione di novità per le pensioni criticando l’attuale sistema, ora, stando a quanto riportano le ultime notizie, sarebbe anche favorevole al taglio del cuneo fiscale che, proprio secondo dati diffusi dalla stessa Corte, sarebbe di dieci punti superiore alla media comunitaria, dunque necessario da ridurre. Il problema è che, però, il budget è molto scarso e se si dovesse scegliere di applicare il taglio del cuneo fiscale c’è il rischio che la misura non abbia alcun impatto, per cui la scelta migliore sarebbe orientarsi su quelle novità per le pensioni che potrebbero avere impatti positivi avviando un nuovo ciclo economico positivo.

Novità per le pensioni importanti e vantaggi certi

Attraverso novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri, come spesso ribadito, si potrebbero avere vantaggi propedeutici, capaci di innescare l’avvio di un nuovo ciclo economico positivo che partirebbe dai prepensionamenti dei lavoratori più anziani, implicando conseguenti assunzioni dei più giovani che, a loro volta, darebbero nuovo impulso a produttività e consumi, in grado proprio di rilanciare l’economia in generale. Del resto le ultime notizie drammatiche dimostrano come proprio queste novità per le pensioni appena riportate possano dare spinta ad un nuovo sviluppo di Italia invertendo le attuali tendenze negative che vedono:

un’occupazione giovanile letteralmente bloccata; calo della produzione; crollo della fiducia; popolazione sempre più anziana in attività; giovani sempre più emigranti dal nostro Paese alla ricerca di fortuna oltre i confini; blocco della natalità.

Proprio da queste situazioni attuali emerge, ancora una volta, la necessità di introdurre profonde novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti, universali per tutti e strutturali, che permetterebbero di risolvere ogni problema attraverso:

rilancio dell’occupazione giovanile; rilancio della natalità; rilancio di produttività e consumi; rilancio dell’economia in generale.