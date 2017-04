Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 emigranti record senza rilancio pensioni

Sempre più italiani, soprattutto giovani, fuori dal mercato lavorativo, sempre più giovani, e non solo, che emigrano: impietose le ultime notizie sulla condizioni di più giovani e meno giovani di Italia che non vedono alcuna buona prospettiva di crescita e realizzazione nel nostro Paese rispecchiano una situazione davvero allarmante del Belpaese, che forse mancava da decenni, dai tempi del secondo dopoguerra. Le ultime e ultimissime notizie parlano, in particolare, sia di più giovani, sia di persone di età compresa tra i 45-50 alla ricerca di un nuovo impiego nel nostro Paese, del resto, ben sappiamo come il tasso di coloro senza attività sia decisamente alto e letteralmente bloccato tra i più giovani.

Emigranti record dal nostro Paese: ultime notizie e situazione

Stando a quanto riportato dalle ultime notizie, nel 2016, ben 115 mila italiani sono emigrati, soprattutto studenti e neolaureati, ma si tratta di una tendenza che in questo momento interessa anche professionisti, imprenditori e lavoratori poco qualificati che hanno deciso di emigrare, come si faceva decenni fa, in cerca di fortuna, per riuscire ad assicurare futuro alla famiglia. Se i più giovani rappresentano l’esercito di coloro che decidono di lasciare casa e Paese alla ricerca della fortuna, le ultime notizie confermano una elevata crescita di decisione all’espatrio nella fascia di età compresa tra i 40 e i 50 anni: tra il 2008 e il 2014 sono, infatti, raddoppiati, da 7.700 a 14.300. E se mete dei giovani restano Londra e Germania, per i più grandi le rotte sono Cina, Sud America, Paesi del Golfo. Si tratta di ultime notizie che non fanno che confermare la situazione di una Italia in cui ben l’88% delle persone è decisa ad emigrare.

Stando poi ad alcune ultime notizie diffuse, in cima alle preferenze degli italiani, in fatto di trasferimento, vi sarebbe la Germania, scelta dal 30,7%, seguita da Gran Bretagna (28,4%), Svizzera (22,2%), Spagna (14,5%) e Francia (13%). I numeri appena riportati altro non sono che specchio di una situazione complessa che, come da tempo si dice, dovrebbe essere modificata. Dovrebbero soprattutto cambiare quelle regole pensionistiche che bloccano il ricambio generazionale e che non danno alcuna possibilità lavorativa né ai più giovani né a coloro che in tarda età dovessero perdere la loro occupazione.

Il caso dell'azienda che assume persone over 45: esempio di rilancio occupazione e urgenza novità per le pensioni

Proprio per cercare di compensare la mancanza di possibilità di impiego nel nostro Paese, imprese e aziende private hanno già avviato novità per le pensioni in piena autonomia, tra quota 100 e staffette, mentre altre hanno avviato novità volte ad offrire nuove opportunità lavorative agli over 45. E’ il caso di Eolo, azienda privata con sede a Busto Arsizio operante nel settore delle telecomunicazioni che, stando a quanto riportano le ultime notizie, ha deciso di dare una nuova opportunità lavorativa a chi ha un’età superiore a 45 anni, aprendo le sue porte ad esperienza e competenze professionali di lavoratori che oggi, per un motivo o per un altro, sono fuori dal mercato.

Il caso di Eolo è l’ennesimo di quanto importante siano le iniziative private nell’attesa di soluzioni pensionistiche e di nuova spinta al mercato dell’impiego da parte dell’esecutivo e per tutti. E’, infatti, necessario andare avanti con quel momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni importanti, che stando alle ultime notizie potrebbero ancora una volta vacillare. Ma per dare nuova spinta a impiego e turn over lavorativo servono modifiche profonde dell’attuale sistema, per permettere ai più anziani di andare in pensione lasciando posti liberi ai più giovani, in grado di rilanciare conseguentemente produttività e consumi, attraverso:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri; novità per le epnsioni di revisione delle probabilità di vita.