Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 revisione pensioni è solo il primo passo

Solo qualche giorno fa l’annuncio del via alla revisione delle pensioni con calcolo contributivo, tra le ultime notizie che hanno certamente contribuito a creare non pochi timori, anche se poi le spiegazioni varie hanno fatto ben intuire il meccanismo pronto a partire, tranquillizzando diversi pensionati. E c’è chi ritiene che la revisione delle pensioni possa rappresentare solo il primo passo verso un cambiamento ben più profondo dell’intero sistema previdenziale, che non contempla unicamente novità per le pensioni di quota 100 o quota 41 per la revisione degli attuali requisiti per le pensione per tutti o introduzione dell’assegno universale. E stando alle possibili ipotesi, dopo la revisione contributiva delle pensioni, i passi successivi per una più ampia revisione pensionistica potrebbero essere

revisione delle baby pensioni; revisione delle pensioni di assistenza per evitare truffe e sprechi; revisione delle pensioni a vedove e figli.

Si tratta, del resto, di cambiamenti peggiorativi che, insieme a tagli e revisioni di bonus e agevolazioni fiscali, rientravano nel piano di revisione della spesa dell’ex premier, particolarmente condiviso dallo stesso commissario per la revisione della spesa pubblica ma anche dalla squadra di tecnici dell’ex premier, perché si parlava di provvedimenti da cui si sarebbero potute recuperare risorse economiche da reimpiegare in un secondo momento per l’attuazione di misure per tutti, comprese le novità per le pensioni positive per tutti, ma anche per ristabilire equilibrio ed equità all’interno di un sistema previdenziale ormai pervaso di truffe e imbrogli. Basti pensare agli sprechi milionari delle pensioni di assistenza.

E c’è da aspettarsi che si procederà nel tempo con queste misure appena riportate, considerando che l’Ente previdenziale italiano, che ha annunciato l’avvio della revisione contributiva delle pensioni, è l’unico che fino ad oggi ha effettivamente compiuto atti concreti per modificare il sistema previdenziale, così come sin dall’inizio annunciato. Se, dunque, si prevedono ulteriori passi, è lecito pensare che si andrà effettivamente avanti, fino all’approvazione, finalmente, di quelle importanti novità per le pensioni, come la quota 100, che lo stesso presidente dell’Ente auspica da sempre.

Revisione contributiva delle pensioni, come funziona e impatto sulle novità per le pensioni

La revisione dei trattamenti pensionistici mensili, stando alle ultime notizie, penalizzerà soprattutto coloro che hanno percepito elevate pensioni (circa dai 50 mila euro lordi annui in sù) fino al 2012, calcolate con metodo retributivo e che rispetto all'attuale contributivo risultava molto più vantaggioso. La revisione contributiva delle pensioni prevede il ricalcolo delle da applicare sulla differenza tra pensioni percepite e contributi effettivamente versati, tra calcolo con sistema retributivo usato per il calcolo delle pensioni fino alla fine del 2011 (in base alla media degli ultimi anni di lavoro quando si percepisce chiaramente di più) e calcolo con sistema contributivo delle pensioni dal 2012, quando le attuali norme pensionistiche in vigore hanno esteso a tutti il calcolo della pensione finale sulla base esclusiva dei contributi realmente versati nel corso della propria vita lavorativa. Il ricalcolo della pensione cui l’Istituto di Previdenza si appresta a dare il via interessa:

tutti i lavoratori dipendenti; tutti i lavoratori autonomi; a patto che tutti dal 2012 hanno calcolato la propria pensione finale sia con sistema contributivo che con sistema retributivo, che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato 18 anni di contribuzione.

Sostanzialmente, ad essere penalizzati dovrebbero essere tutti coloro che hanno calcolato la propria pensione con il sistema retributivo arrivando a cifre dai 50 mila euro lordi circa in su, in gran parte professionisti, come medici, avvocati, medici, professori universitari, e che sono andati pensione ad un’età superiore ai 67 anni. Si tratta di un sistema che è considerato importante perché mira a riportare equità all’interno dello stesso sistema previdenziale cercando di evitare gli squilibri al momento molto grandi esistenti tra coloro che percepiscono pensioni calcolate con sistemi differenti.

Prossimo passo forse le baby pensioni

Stando alle ultime notizie, dopo le elevate pensioni risultato di un calcolo retributivo a finire nel mirino di ulteriori revisioni potrebbero essere quelle baby pensioni che, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, peserebbero troppo sul sistema previdenziale. Si tratta di quelle pensioni erogate ai lavoratori del settore pubblico che hanno avuto la possibilità di andare in pensione avendo maturato pochissimi anni di contributi, 14 anni 6 mesi e 1 giorno di contributi per le donne sposate con figli; 20 anni per gli statali; 25 per i dipendenti degli enti locali, che inizialmente non sembravano avere alcun impatto sul bilancio ma che, in realtà, hanno comportato un gran peso lasciato in eredità ad oggi.