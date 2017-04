Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 domani DEF, Correzione Ue e Pnr per pensioni

Da domani sono attesi importanti provvedimenti che si preannunciano cruciali per il futuro di eventuali ulteriori novità per le pensioni da rendere concrete. Se, dopo giorni di annunci, sembra che le ulteriori novità per le pensioni che si avviavano ad essere protagoniste del momento successivo di analisi tra esecutivo e forze sociali potrebbero essere sostituite dalla nuova ipotesi di taglio delle imposte sull’occupazione, per capire come davvero si potrà andare avanti si attedono:

prima bozza del nuovo Def; presentazione delle correzioni all’Ue; nuovo Pnr.



Def atteso domani e conseguenze per novità per le pensioni

Tra meno di 24 ore si attende la presentazione della prima bozza def che, stando alle ultime notizie, sarà certamente suscettibile di cambiamenti perché, anticipando le misure che saranno poi inserite nella nuova manovra, se ne discuterà parecchio fino alla sua approvazione del prossimo dicembre, con le vere e proprie discussioni che prenderanno il via dopo l’estate. Stando a quanto circolava tempo fa, dopo anni di delusioni, si faceva sempre più strada l’ipotesi secondo cui nel nuovo def sarebbero potute rientrare anche le ulteriori novità per le pensioni del momento successivo di analisi, chiaramente in base alla disponibilità di risorse economiche utilizzabili. Ad oggi, però, le ultime notizie parlano già di cambiamenti, con le novità per le pensioni, come quota 100, revisione delle probabilità di vita o quota 41 per tutti, che potrebbero ancora una volta passare in secondo piano rispetto ad altre misure, come la riduzione delle imposte sul lavoro per i neo assunti, ultimo annuncio arrivato da parte del Dicastero dell’Occupazione, per un costo di 15 miliardi di euro.

Stando alle ultime notizie, le misure che potrebbero rientrare nel nuovo documento di programmazione economica sarebbero le seguenti:

il riordino delle agevolazioni fiscali; rinnovo dei contratti pubblici con risorse pari a 1,2 miliardi di euro; lotta all'evasione fiscale; nuovo taglio delle imposte per i nuovi occupati.

Ancora l’incognita sulle possibili novità per le pensioni.

Correzioni Ue e impatto su novità per le pensioni

Particolarmente attese a breve, molto probabilmente contestualmente al nuovo Def, anche le correzioni chieste dall’Ue nostro Paese, del valore di 3,4 miliardi di euro senza le quali potrebbe essere aperta, stando a quanto confermano le ultime notizie, una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, che potrebbe solo avere conseguenze negative sull’Italia, e sulle novità per le pensioni in particolare, che verrebbero certamente bloccate. Le misure correttive, stando a quanto riportano le ultime notizie, saranno fondamentali capire se l’intenzione è di lavorare seriamente a interventi importanti o se si faranno solo giochini contabili per far quadrare i conti, come quello relativo all’annunciata possibilità di coprire un terzo delle misure richieste con un miliardo di euro da destinare alle zone terremotate di Italia e che lascerebbero all’Italia solo 2,4 miliardi di euro di correzioni, una misura che per molti potrebbe avere un effetto boomerang perché permetterebbe, in un primo momento, di evitare la procedura di infrazione ma potrebbe avere poi solo conseguenze negative, sia perché per il terremoto sono stati stanziati 7 miliardi di euro non ancora arrivati, sia perché il debito pubblico rimarrebbe alto e la credibilità italiana sempre più minata.

Pnr e attese per ulteriori novità per le pensioni

Nessuna particolare aspettativa, invece, c’è ormai per ulteriori importanti novità per le pensioni nel nuovo Pnr che, se in un primo momento si diceva potesse prevedere un capitolo collegato alle novità per le pensioni e alle misure di aiuto e assistenza per i più indigenti, secondo le ultime notizie, si tratterebbe già di misure quasi del tutto allontanate.