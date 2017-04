Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 Ue giudica sbagliate scelte per crescere occupazione

Ancora scelte sbagliate per rilancio dell’occupazione e necessità di dimostrare i vantaggi di ulteriori novità per le pensioni: nuovamente nel mirino dell’Ue

La Corte dei Conti Ue boccia il piano di Garanzia Giovani italiano: non contribuisce in maniera efficace al rilancio dell'occupazione giovanile. Sarebbero queste le conclusioni rese note sul nuovo progetto avviato in Italia per sostenere tutti i giovani senza occupazione nella ricerca di un nuovo impiego. Ma, stando alle ultime notizie comunicate dalla Corte dei Conti Ue, non si è trattato di un provvedimento rivelatosi efficace: se, infatti, sempre secondo la Corte dei Conti, il cuneo fiscale italiano è superiore ben dieci punti rispetto alla media comunitaria, d'altra parte le misure messe in campo per ridare slancio all'occupazione non sono ancora valide.

La posizione della Corte Ue nei confronti delle politiche italiane di rilancio dell'occupazione

Dunque, secondo la Corte dei Conti Ue, giudica sbagliate le scelte italiane per dare nuova spinta all’occupazione, perché, dalle ultime notizie emerse, in riferimento al piano Garanzia Giovani, avrebbe fatto registrare ritardi nei pagamenti, troppi tirocini a fronte di poche iscrizioni e lunghi tempi di attesa. Criticità che non rispecchiano le aspettative che inizialmente si avevano sull’attuazione di questo piano ma che, soprattutto, non hanno certamente contribuito né al rilancio dell’occupazione giovanile né ad un miglioramento della situazione lavorativa per chi un’occupazione l’aveva persa. Tutto questo sempre a fronte di un sostanziale investimento che, anche in tal caso, si è rivelato decisamente inefficace ed errato.

Il fallimento, attestato, anche del piano di Garanzia Giovani porta nuovamente ad una riflessione: dai diversi risultati emersi sugli esiti degli investimenti fatti in provvedimenti volti al rilancio dell’occupazione giovanile, ciò che è sempre emerso finora, comprendendo anche gli investimenti di ben 24 miliardi di euro per l’introduzione della nuova norma per l’occupazione approvata dal precedente esecutivo, è che forse sarebbe stato meglio destinare i soldi disponibili per l’attuazione di quelle novità per le pensioni considerate profonde come quota 100 e quota 41 per tutti.

Importanza reale delle novità per le pensioni e sistema per convince Ue

Le novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti che si spera vengano effettivamente discusse nel momento successivo di analisi delle ulteriori novità per le pensioni, al momento piuttosto incerte, come diverse volte spiegato, riuscirebbero ad avere ottimo impatto su rilancio dell’occupazione giovanile e nuova spinta all’economia perché permetterebbero di avviare un ciclo economico positivo attraverso i seguenti passaggi:

nuova spinta all’occupazione, soprattutto giovanile; nuova spinta alla produttività, appannaggio dei più giovani che risultano i maggiori esperti conoscitori delle attuali tecnologie; nuova spinta ai consumi, grazie a nuovi stipendi erogati e pensioni a chi finalmente si colloca a riposo dopo una vita di impegno e sacrifici; accumulo di risparmi, seppur nel lungo tempo, derivanti dalle penalità imposte ai lavoratori che vogliono andare in pensione prima dai diversi sistemi di prepensionamento.

E si tratta di vantaggi che potrebbero essere riportati da certificazioni oggettive esterne da presentare all’Ue proprio per convincerla dei benefici che quelle novità per le pensioni cui da sempre si dice contraria riuscirebbero ad avere nel nostro Paese, contribuendo in particolar modo a dare una nuova spinta a quella occupazione che la stessa Ue ci ha chiesto di tornare a far crescere.