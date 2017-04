Forze dell'ordine, esercito, polizia: novità della settimana bonus 80 euro, rinnovo contratti, riordino carriere

C'è una notizia positiva: questo di aprile 2017 è il mese del bonus di 80 euro per le forze dell'ordine e i militari dell'esercito. Dopo mesi e mesi di rinvii, la somma sarà stanziata a ricalcherà la modalità di erogazione dello scorso anno. Questo sarà comunque l'ultimo anno, stando alle intenzioni dell'esecutivo, proprio per via del contestato riordino delle carriere. Più esattamente, il bonus sarà erogato fino al mese di settembre, poi è previsto un assegno cumulativo per gli ultimi tre mesi. In ogni caso, l'importo complessivo per il 2017 sarà di 960 euro. La cifra è da intendersi netta e non varrà ai fini previdenziali.

A essere coinvolti sono sempre gli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto. Il riordino delle carriere di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria, prevede tra l'altro l'adeguamento delle dotazioni organiche complessive; la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo; l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito, della professionalità e dell'anzianità di servizio; l'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base, oltre al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali.

Rinnovo contratti: prima l'iter economico

Rimane ancora aperta la partita del rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, anticipata dala manovra da 3,4 miliardi di euro richiesta dalla Comunità che arriverà insieme o subito dopo l'iter economico, atteso non il 10 aprile ma il giorno successivo. Le coperture si troveranno nei tagli di spesa, nella lotta all'evasione e nel potenziamento della riscossione grazie alla riapertura della rottamazione delle cartelle fiscali. La questione è anche politica considerando che il Partito democratico non vuole sentire parlare di aumento di tasse, comprese quelle che deriverebbero dalla riforma del catasto e non vuole neanche lasciare passare la privatizzazione di Poste e Fs. Eppure nel Piano di riforme che accompagnerà l'iter economico la riforma del catasto ci sarà.

Sul tavolo ci saranno poi il capitolo lavoro con attenzione alla contrattazione decentrata, il capitolo giustizia civile per imprimere un'accelerazione e una semplificazione ai processi, quello della concorrenza e infine proprio quella della revisione degli estimi. La manovrina si concentrerà sulla lotta all'evasione, intesa come rafforzamento della riscossione con attenzione alla rottamazione delle cartelle perché una volta smaltito lo stock arretrato, gli agenti della riscossione potranno concentrarsi sui nuovi ruoli.