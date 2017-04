Auguri di Pasqua frasi, video, immagini originali, divertenti, simpatiche

A una settimana dalla Pasqua 2017 è iniziata la ricerca di frasi, video, immagini originali, divertenti e simpatiche per fare gli auguri alle persone che ci stanno vicino. Sia che si tratti di familiare e sia di un collega di lavoro, una bella frase o anche una cartolina elettronica, originale o tradizionale, è certamente un gesto apprezzato. Tuttavia le idee possono non essere sempre chiare e non è sempre così facile riuscire a orientarsi nel mare di proposte del web. Di conseguenza si rivela necessaria una sorta di bussola per individuare le migliori scelte. Un minimo di impegno e di attenzione per quello che si fa è sempre indispensabile per fare centro

Frasi Auguri di Pasqua

Il tradizionale scambio di auguri coinvolge la Pasqua e anche in questa occasione il web viene in soccorso e propone diverse soluzioni per fare sentire la propria vicinanza in maniera rapida e originale con frasi belle e speciali da spedire con un SMS, via Facebook o WhatsApp. Qualche valido esempio?

Frasi Auguri di Pasqua originali. Che tu possa trascorrere una Pasqua piena di amore e di emozioni intense insieme ai tuoi cari. Auguri. Frasi Auguri di Pasqua religiosi. Che lo spirito della Santa Pasqua ti aiuti a trovare la gioia nelle piccole cose e ti doni la fede nel Signore che ha dato la vita per la nostra salvezza. Buona Pasqua! Frasi Auguri di Pasqua formali. Auguro a lei e alla sua famiglia una felice Pasqua con la speranza che lo spirito pasquale vi accompagni nei giorni a venire. Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. Ti auguro una serena e felice Pasqua 2017, di quelle davvero indimenticabili. Tanti auguri.

Immagini e video originali, divertenti, simpatiche di Pasqua

A chi è alla ricerca di originalità nella scelta delle immagini e delle card digitali da inviare a familiari e amici, consigliamo di dare un'occhiata anche ai siti stranieri. La regione è semplice: anche se si tratta di proposte in lingua inglese, le immagini presenti sono nella maggior parte dei casi escono dai canoni tradizionali. Tanta originalità, ad esempio, arriva dal sito HowToGeek: font e icone a tema festivo e pasquale per la personalizzazione del proprio computer. Il sito cardkarma.com permette di personalizzare la cartolina digitale da inviare ovvero di scegliere i soggetti che andranno a comporla. In prima fila ci sono anche le piattaforma di social network, Facebook su tutti, che danno l'opportunità di raggiungere i propri amici per augurare una sincera Buona Pasqua.

I più classici biglietti d'auguri da spedire online con tanto di frasi a effetto o video animati sono presenti sul sito auguri.it con le sue tante sezioni dedicate alla Pasqua 2017. Basta solo scegliere quella più adatta. Il servizio è completamente gratuito: è sufficiente indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e quello del destinatario, qualche parola di accompagnamento, vedere l'anteprima e dare il via libera. Tra l'altro è anche possibile ricevere una notifica non appena la card viene visualizzata. Ma poi sono tanti i siti che propongono immagini, sfondi personalizzabili e una serie di interessanti risorse su uno degli appuntamenti più attesi dell'anno.