Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 le evoluzioni nel DEF

Slitta la presentazione della prima stesura del nuovo Def, il documento economico programmatico che pone le basi per le misure da inserire nella prossima manovra. Stando alle ultime notizie, l’appuntamento sarebbe stato rimandato di ulteriori 24 ore, anche se al momento sembra tutto ancora poco chiaro. Tra le possibili misure che potrebbero rientrarci:

piano privatizzazioni; taglio delle imposte sull’occupazione; introduzione dell’assegno universale; revisione di spesa pubblica e sprechi; misure per rilanciare gli investimenti.

La grande incognita resta quella delle novità per le pensioni, che se fino a qualche tempo era stato annunciato sarebbero potute rientrare nel nuovo iter economico, ora sembrano decisamente a rischio. Il budget necessario non sarebbe ancora disponibile e sembra che gli orientamenti dell’esecutivo sarebbero indirizzati verso la riduzione delle imposte sull’occupazione.

Piano privatizzazioni e taglio delle imposte sull’occupazione

Il piano privatizzazioni, molto discusso, pomo della discordia tra Dicastero dell’Economia e maggioranza, dovrebbe prevedere, stando alle ultime e ultimissime notizie, la vendita delle società alla Cassa depositi e prestiti (quindi allo Stato) che si concluderebbe con una serie di obbligazioni. Si tratta, dunque, di una finta privatizzazione che lascerebbe tutto esattamente come prima ma che, stando alle stime, dovrebbe permettere di recuperare 8 miliardi di euro. Per il nuovo Def, restano, invece, ferme le ultime notizie sull’ipotesi del taglio delle imposte sull’occupazione, anche se resta ancora da capire in che maniera sarà effettuato e quando inciderà effettivamente sul costo occupazionale perchè per avere un reale risultato positivo, il taglio dovrebbe essere del 10%. Ma si tratta di una percentuale al momento dubbia.

La certezza, invece, è che il costo della misura sarà, come già anticipato, di 15 miliardi di euro. E comunicata la cifra, considerando che si continua a dire che le importanti novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri, non possono essere attuate perché costose, ci si chiede come siano disponibili questi 15 miliardi da impiegare per il taglio delle imposte sull’occupazione e non per quelle novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti, meno costose, considerando che, stando alle stime,la prima richiederebbe 7 miliardi di euro circa e la seconda circa 5, ma decisamente molto più convenienti e vantaggiose per dare nuova spinta all’occupazione giovanile e, di conseguenze, all’economia in generale.

Assegno universale , revisione degli sprechi e conseguenze per novità per le pensioni

A sorpresa, stando alle ultime notizie, il nuovo Def potrebbe anche contenere l’assegno universale per chi è senza occupazione e pensione, misura che verrebbe modulata, secondo quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, come estensione dell’attuale assegno contro l’indigenza, dunque in maniera decisamente ristretta e limitata, che comunque rappresenta un concreto passo in avanti per dimostrare quanto si voglia effettivamente far qualcosa per sostenere chi si ritrova più in difficoltà, con possibilità, in un secondo momento, di definizione di un assegno universale per tutti. Per quanto riguarda revisione della spesa pubblica e degli sprechi, anche questa volta sembra non esserci, o meglio, sembra essere ancora molto limitata rispetto a quanto si sarebbe voluto e dovuto fare, il che significa rinunciare, ancora una volta, a risparmi che potrebbero rivelarsi importanti per l’attuazione di ulteriori misure profonde, a partire dalle stesse novità per le pensioni.

Misure per rilanciare gli investimenti, misure mancanti e dubbi per novità per le pensioni

Stando a quanto riportano le ultime notizie, il nuovo Def dovrebbe contenere anche nuove misure di rilancio degli investimenti per le opere pubbliche, che al momento sarebbero fermi a 35 miliardi di euro. Nulla, invece, dovrebbe essere previsto per:

aumento dell’Iva e delle imposte ingenerale, in modo da non perdere consensi in vista di nuove elezioni politiche che sembrano sempre più vicine; revisione del catasto; estensione della fatturazione elettronica per tutti, per combattere l’evasione fiscale e che avrebbe permesso di recuperare ben 41 miliardi di euro; novità per le pensioni.

In riferimento alle novità per le pensioni in particolare, in realtà si cerca di capire se le disponibilità che inizialmente erano state annunciate proprio per le modifiche pensionistiche sono quelle che saranno impiegate per l’introduzione del nuovo assegno universale o per il taglio delle imposte sull’occupazione o per entrambe o se comunque si riuscirà a far qualcosa per le novità per le pensioni, come la revisione delle probabilità di vita che potrebbero rientrare nei cambiamenti del momento successivo di analisi delle novità per le pensioni.

Il vero problema, dunque, resta ancora la scarsa disponibilità di denaro e ci si chiede, infatti, mettendo da parte le novità per le pensioni, come si potranno effettivamente concretizzare le misure annunciare, seppur poco, da riduzione delle imposte sull’occupazione a nuovo assegno universale, seppur ridotto, lasciando, allo stesso tempo, ulteriori margini in vista di prossime elezioni politiche, se le risorse sono poche e le necessità decisamente più alte, considerando anche le necessarie coperture per i 19,2 miliardi di euro per le precedenti spese non coperte. Dalle le privatizzazioni si avrebbe un recupero di soli 8 miliardi di euro, qualche altro miliardo, secondo le ultime notizie, potrebbe arrivare dalla revisione fiscale e poi?