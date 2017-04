Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 due iter economici con una sorpresa per rilancio pensioni

Come potrebbero cambiare le pensioni con i prossimi iter economici e quali novità aspettarsi? Molto di quello che si farà, come confermano le ultime notizie, dipenderà dal budget che sarà disponibile effettivamente per l’attuazione dei provvedimenti importanti al vaglio dell’esecutivo. Mentre è scontro tra stesso esecutivo e attuale maggioranza su alcune misure annunciate, come il nuovo piano privatizzazioni e la revisione del catasto, continuano ad essere ribadite urgenza e necessità di attuazione di provvedimenti importanti per dare nuova spinta all’economica italiana. Le priorità sarebbero le novità per le pensioni che, come abbiamo più volte spiegato, sarebbero in grado, attraverso quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri, di avviare un nuoco ciclo economico positivo con:

rilancio dell’occupazione giovanile; rilancio della produttività, grazie all’uso delle nuove tecnologie appannaggio dei più giovani; rilancio dei consumi.



Nuovi iter economici e prime sorprese per rilancio delle novità per le pensioni

Stando alle ultime notizie, i prossimi due iter economici, cioè il documento economico-finanziario e il piano nazionale strategico, potrebbe prevedere, a sorpresa, due novità di inaspettato rilancio delle novità per le pensioni:

la prima, che sarebbe compresa nel nuovo documento economico-finanziario, sarebbe l’introduzione di un assegno universale per chi è senza occupazione e pensione e che sarebbe un’estensione di quello attuale contro l'indigenza; la seconda, che sarebbe compresa nel piano nazionale strategico, potrebbe essere l’introduzione di un assegno universale per tutti che, stando alle ultime e ultimissime notizie, potrebbe essere finanziato dalla revisione del catasto e dal probabile ritorno delle imposte sugli immobili.

La strategia da attuare sarebbe stata decisa dall'attuale maggioranza che appoggia l'esecutivo e che nell’introduzione dell'assegno universale vede un segnale decisamente positivo in vista delle prossime elezioni sia amministrative che politiche, che secondo le ultime notizie sembrano avvicinarsi, e che permette di avere una importante carta da giocare proprio in vista del nuovo voto politico, garantendo l'assegno universale per tutti, asso nella manica per sconfiggere sullo stesso argomento i pentastellati che da sempre fanno dell’assegno universale per tutti il loro cavallo di battaglia. Sembrano, dunque, essere ancora state rimandate le novità per le pensioni vere e proprie ma non è detto che fino alla fine non arrivino, considerando quanto il tema sia prioritario e caro ai cittadini, necessario per recuperare consensi e ridare fiducia sia ai giovani senza occupazione sia alle persone senza pensione.

Necessarie novità per le pensioni ma ancora dubbi e altre priorità

Nonostante la ribadita necessità di rilancio delle novità per le pensioni importanti, come quota 100, quota 41 per tutti o la revisione delle probabilità di vita che, come riportavano le ultime notizie, avrebbero dovuto essere discusse in un momento successivo di analisi per essere poi inserite in successive stesure del documento economico-finanziario, nonostante si dica che manchino ancora i soldi necessari per la loro attuazione, come confermato dalle ultime e ultimissime notizie, le preferenze dell’esecutivo continuano ad essere indirizzate verso investimenti diversi: è stato, infatti, annunciato un nuovo eventuale taglio dell’occupazione, proprio per dare nuovo slancio all’occupazione giovanile, che costerebbe, secondo le stime, 15 miliardi di euro.

Con un punto interrogativo su quanto questo stesso investimento possa rivelarsi effettivamente utile ai fini del rilancio occupazionale. Proprio in riferimento a questo dubbio, e visti gli esiti, deludenti, della norma per l’occupazione approvata dal precedente esecutivo, ci si chiede perché non si investa, e anche meno, per novità per le pensioni di quota 100, che richiederebbe 7 miliardi di euro circa, e novità per le pensioni di quota 41, che richiederebbe invece circa 5 miliardi di euro?