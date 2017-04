Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 il duplice assegno universale preferito a quota 100

In vista della prossima presentazione dei nuovi iter economici, documento economico-finanziario e piano nazionale strategico, le ultime notizie si concentrano su una inaspettata misura a sorpresa che potrebbe essere contenuta in essi. Stiamo parlando dell’assegno universale che, però, nei due iter potrebbe essere definito in maniera differente. Secondo, infatti, quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, nel nuovo documento di programmazione economica dovrebbe rientrare l’assegno universale per chi è senza occupazione e pensione, una sorta di estensione dell’attuale contro l'indigenza; mentre nel piano nazionale strategico dovrebbe rientrare l’assegno universale per tutti che, secondo le ultime notizie, potrebbe essere finanziato dalla revisione del catasto.

Le ultime notizie sull’assegno universale non sono ancora ufficiali ma rappresentano, comunque, secondo molti la chiara volontà dell’esecutivo, sostenuto dall’attuale maggioranza, di voler realizzare qualcosa di concreto. Eppure c’è chi punta su altro: all’assegno universale, infatti, c’è chi continua a preferire la novità per le pensioni di quota 100.

Assegno universale preferito a novità per le pensioni di quota 100: vantaggi maggiori di quest’ultima

Rispetto a novità per le pensioni importanti e decisamente più vantaggiose, come quota 100, si sarebbe maggiormente indirizzati all’assegno universale. Eppure non si tratta di una vera e propria novità per le pensioni, quanto di un aiuto che, tra l’altro, è già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari. Eppure i soldi che serviranno per l’assegno universale, secondo molti, sarebbero decisamente meglio impiegati se venissero usati per l’attuazione della novità per le pensioni di quota 100. Per due motivi principali: bassi oneri e possibilità di dare una concreta spinta al rilancio dell’occupazione giovanile e alla efficienza. Effettivamente, qualche settimana fa, le ultime notizie erano tornate a concentrarsi su un generalizzato rilancio di novità per le pensioni come quota 100 che, rispetto ad altre novità per le pensioni di uscita prima, prevedrebbe oneri minori. Si parla, infatti, stando alle stime, di oneri per i lavoratori dal 2-4% fino all'8-12%, in base all'anno di anticipo in cui si decide di lasciare l'occupazione in anticipo.

La quota 100, infatti, permetterebbe ai lavoratori più anziani, che sono stati costretti dalle attuali norme pensionistiche in vigore a continuare a lavorare, di lasciare finalmente la propria occupazione, lasciando di conseguenza posti liberi in cui impiegare i più giovani senza occupazione, che stando alle ultiime notizie sarebbero decisamente tantissimi, rilanciando così efficienza e consumi, avviando un ciclo economico positivo che porterebbe l’Italia a tornare effettivamente a crescere. Spiegati e più volte ribaditi i vantaggi delle novità per le pensioni di quota 100, considerando la necessità di un rilancio di occupazione ed economia in generale, e avendo ben chiara la convenienza dell'attuazione della novità per le pensioni di quota 100, la domanda che sorge spontaneo porsi è perchè piuttosto che continuare ad investire soldi sempre in altre misure, e ora in un assegno universale che sarebbe comunque ancora ristretto, non si usino finalmente per rendere concreta la quota 100 che, tra l'altro, stando alle stime fatte, richiederebbe anche meno soldi, circa 7 miliardi di miliardi, rispetto all'assegno universale, per cui servirebbbero invece 10 miliardi di euro?