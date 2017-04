Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 il resoconto dell'evento di Ivrea

Da Ivrea nuove idee e progetti dei pentastellati per un nuovo futuro di Italia: ultime notizie su annunci e importanza di novità per le pensioni

E' stato un evento decisamente chiarificatore, potremmo dire, quello organizzato nel week end a Ivrea dai pentastellati, occasione in cui sono tornati a ribadire le loro idee, le loro necessità, i loro obiettivi, anche di riorganizzazione interna, per permettere ai cittadini italiani di avere un concreto punto di riferimento cui affidarsi per la nuova crescita del Paese. L'evento, organizzato da Davide Casaleggio per ricordare il padre Gianroberto scomparso un anno fa, fondatore del movimento insieme al suo leader, probabilmente è stato solo il primo cui ne seguiranno ulteriori, anche online, per la definizione di un nuovo futuro. Sembrano, infatti, avere le idee abbastanza chiare sul loro percorso i pentastellati che, come riportano le ultime notizie, sono tornati a riscuotere un grandissimo consenso tra gli italiani.

Pentastellati pronti a guidare l'Italia e Casaleggio candidato

Dalle ultime notizie sull'evento di Ivrea risulta abbastanza chiaro come i pentasttellati siano pronti a mettersi alla guida di una Italia da rimettere decisamente in piedi e ben dritta, pronti a costruire un nuovo futuro per permettere agli stessi italiani di cancellare quei sentimenti di rabbia, delusione, malcontento che sembrano farla da padroni ormai da troppo tempo. L’obiettivo di Casaleggio è quello di continuare a portare avanti le idee di suo padre, con un occhio a quel mondo imprenditoriale che è stato protagonista dell’evento capannone delle Officine H dell'Olivetti, pronto anche, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, a definire e presentare una squadra dell’esecutivo prima delle elezioni politiche. E c’è chi sostiene la sua premiership.

Rilancio assegno universale ma non solo: le novità per le pensioni importanti

Un programma né di sinistra né di destra ma pronto a soddisfare i cittadini, durante l’evento di Ivrea i pentastellati sono chiaramente tornati a rilanciare le linee guida del loro programma, tra attenzione all’ambiente, misure assistenziali, aiuti alle famiglie, questione immigrazione, permanenza nell’euro, fiscal compact, e se, da una parte, i pentastellati hanno ribadito l’intenzione di portare avanti la concreta introduzione dell’assegno universale per tutti, da sempre cavalli di battaglia del loro programma, dall’altro, come confermano le ultime notizie, hanno anche ribadito la necessità di continuare a battersi per l’approvazione di importanti novità per le pensioni che vadano oltre le attuali, e inutili, novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che, a loro dire, rappresentano l’ennesimo inganno per i cittadini, sostenendo, ancora una volta, solo gli istituti di credito.

Per i pentastellati, da sempre d’accordo con il Carroccio nell’intento di completa cancellazione delle norme pensionistiche e i requisiti pensionistici attuali, bisogna assolutamente cambiare l’attuale sistema rendendolo meno rigido e, fondamentalmente, adeguandolo al modello comunitario, decisamente più morbido, considerando che negli altri Paesi l’età pensionabile non è tanto alta come in Italia e il nostro sistema è stato definito il più rigido della Comunità. Tra le novità per le pensioni che i pentastellati tornano a rilanciare, cercando di accontentare un po’ tutti, spiccano:

novità per le pensioni di quota 41 per tutti; abbassamento dell’età pensionabile a 62 anni per tutti; totale revisione dell’attuale sistema; cancellazione delle ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali.