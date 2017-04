Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Grillo, Taverna, Di Maio

Le ultime posizioni di Grillo, Taverna, Di Maio su ipotesi per un nuovo futuro di crescita dell’Italia e idee su ulteriori novità per le pensioni

I pentastellati ripartono da Ivrea e dall’evento organizzato da Davide Casaleggio in memoria del padre scomparsi un anno fa, evento durante il quale gli esponenti del movimento sono tornati a rilanciare sulla sfida della costruzione di un futuro migliore per l’Italia e su temi a loro cari, dall’ambiente, alle novità per le pensioni per modificare l’attuale sistema e dare una nuova e concreta spinta all’occupazione, all’introduzione dell’assegno universale, da sempre fiore all’occhiello del programma dei pentastellati, che hanno sempre ribadito la necessità di poree particolare alle condizioni di coloro che si ritrovano a vivere in gravi difficoltà economiche a causa della perdurante crisi.

Le ultime posizioni di Grillo e impatto su novità per le pensioni

Soddisfatto di come è andato l’evento di Ivrea e del carisma di Casaleggio junior, che sembra essersi dimostrato decisamente all’altezza del padre, andando anche oltre le aspettative di tanti, Beppe Grillo continua a dirsi convinto del fatto che gli italiani siano alla ricerca di nuova concretezza che può essere trovata solo nei pentastellati che, stando alle ultime notizie, tra simpatie e antipatie, un programma da rimarcare e nuova eventuale riorganizzazione interna, si completerebbe con Casaleggio alla guida della parte economica e pratica e Grillo stesso alla guida del movimento politico. Due posizioni che andrebbero a completarsi e combinarsi per garantire una totale efficienza di lavoro e una particolare attenzione ai bisogni reali dei cittadini, tra assegno universale, su cui, come detto, da sempre i pentastellati rilanciano, e profonde novità per le pensioni.

Le ultime affermazioni di Taverna e impatto su novità per le pensioni

Decisamente pronta ad appoggiare Casaleggio, Paola Taverna che, dopo aver respinto l’ipotesi di una qualsiasi alleanza con i pentastellati, che ha commentato l'evento di Ivrea definendolo una importante occasione di definizione di un nuovo futuro che non potrà certo avere una visione unilaterale. La Taverna parla di occasione di confronto per raggiungere una nuova crescita che non potrà prescindere, come ben sappiamo ormai, dall’attuazione di quelle profonde novità per le pensioni, come la quota 100 o l’abbassamento dell’età pensionabile per tutti, importanti per dare nuova spinta alla crescita di Italia, attraverso un rilancio di occupazione ed efficienza.

Le ultime posizioni di Di Maio e conseguenze per novità per le pensioni

Per Luigi Di Maio, anche lui chiaramente presente all’evento di Ivrea, la figura di Casaleggio potrebbe rappresentare un rivale alla corsa da premier in vista di nuove elezioni politiche, e si tratterebbe di un rivale decisamente tosto e che a detta di molti potrebbe essere un candidato premier decisamente migliore di tanti altri. E chissà che tali parole non fossero riferite anche allo stesso Di Maio, lui che da tempo sembrava aver avviato una sorta di personale campagna elettorale nascosta, tra viaggi esteri e tour europeo, per rilanciarsi e per rilanciare le idee di pentastellati tornati a crescere nei sondaggi tra i cittadini. Particolare, anche nel caso di Di Maio, l’attenzione a introduzione dell’assegno universale per tutti e novità per le pensioni, soprattutto di quota 100 e quota 41 per tutti, perché collegate a lavoro e rilancio dell’occupazione giovanile, senza dimenticare la necessaria cancellazione delle elevate pensioni degli alti esponenti istituzionali.