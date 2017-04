Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 riunione forze sociali-Esecutivo mercoledì con tema scottante

Mercoledì 13 aprile è in programma la nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo: sul tavolo, come riportano le ultime notizie, il tema scottante del ruolo dell'ente di gestione delle pensioni che mira ad avere maggiori poteri, anche alla luce delle ultime notizie sulla revisione contributiva delle pensioni già avviata, ma che ha sempre il grande problema del profondo rosso nei conti da risolvere.

Ruolo dell’ente di gestione delle pensioni e nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo

Il problema dei buchi sulle pensioni e dei conti è una grande difficoltà per l’ente di gestione delle pensioni nonostante lo stesso ente abbia avviato misure atte a colmarli, gli unici atti concreti, come detto già tempo fa, fatti per le pensioni, dall’operazione trasparenza, alle verità sulle pensioni Inpdap, alla novità del ricalcolo contributivo delle pensioni più elevate in parte ancora risultato del vecchio sistema, e decisamente più vantaggioso, retributivo. Da parte delle forze sociali, però, vi è una sorta di lotta di potere con lo stesso ente sulla questione della necessaria revisione del sistema attuale con novità per le pensioni. C’è tuttavia da sottolineare che quanto fatto finora proprio dalle forze sociali non ha per nulla soddisfatto, del resto, le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ancora sperimentali e ancora limitate a pochi, e tanto criticate sono risultato di una intesa tra esecutivo e forze sociali che, alla luce di ultime notizie e polemiche, non sembrano aver poi fatto tanto gli interessi dei lavoratori.

Le stesse forze sociali, nell'ultimo periodo, sembrano aver riconquistato particolare terreno e peso sulla scena politica: lo hanno dimostrato la richiesta abolizione dei voucher come sistema di pagamento, e le decisioni sulle aziende pubbliche. E che ora si ritrova a dover, in un certo senso, combattere con le nuove mire dell’ente di gestione delle pensioni.

Atti concreti finora attuati dal’ente e ulteriori passi verso importanti novità per le pensioni

Come sopra accennato, l’ente di gestione delle pensioni è al momento l’unico ad aver annunciato e conseguentemente realizzato effettivamente quanto annunciato. E le ultime notizie sul progetto di revisione contributiva delle pensioni è la dimostrazione di un ulteriore passo compiuto verso la concreta attuazione di più importanti novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti che, realisticamente, si potranno mettere in atto davvero solo quando saranno effettivamente disponibili le risorse economiche necessarie. Tra i principali atti concreti avviati dallo stesso ente:

operazione trasparenza; invio buste contenenti le simulazioni online sul futuro pensionistico dei lavoratori; blocco delle erogazioni del Tfr maturato nel periodo di Cassa Integrazione e mobilità di 42 piloti che, a seguito di indagini, si è scoperto che percepivano contestualmente all’indennità di disoccupazione anche lauti stipendi da parte di altre compagnie; verità sulle pensioni gonfiate dell’Inpdap; controlli su tutte le gestioni speciali per arginare gli abusi nei versamenti pensionistici. circolare per estensione a tutti gli impiegati del settore privato di uscita a 64 anni di età.