Forze dell'Ordine: bonus 80 euro Aprile 2017 confermato in busta paga. Rimangono problemi rinnovo contratti e riordino carriere

Arrivano conferme sullo stanziamento del bonus di 80 euro al mese sin dalle buste paga del mese di aprile. L'attesa sarà allora ripagata e a beneficiarne sono gli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto. Il riordino delle carriere di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. Saranno stanziati anche gli arretrati dei primi mesi dell'anno e si andrà avanti fino a settembre. Poi per gli ultimi tre mesi sarà staccato un assegno unico e cumulativo e dal 2018 stop al bonus per via delle nuove norme sul riordino delle carriere che prevede la riparametrazione degli stipendi.

Bonus 80 euro, rinnovo contratti, riordino carriere e spesa pubblica

Se sul bonus di 80 euro al mese per le forze dell'ordine e i militari dell'Esercito, associato al riordino carriere, la strada è in discesa, lo stesso non si può dire per la questione del rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. Il budget stanziato non è sufficiente a coprire l'ipotesi di assegnazione di 85 euro al mese e le difficoltà sono innanzitutto di carattere economico. Eppure la spesa pubblica crescerà di 24 miliardi di euro nel triennio 2017-2019, mentre le tasse sono destinate a salire di 3 miliardi di euro. Questi i dati principali dell'operazione fact checking sull'ultima manovra, realizzata dal Centro studi di Unimpresa in vista del varo del Documento di economia e finanza oltre che della manovra correttiva sui conti pubblici.

Secondo il sodalizio, le uscite dal bilancio pubblico aumenteranno rispettivamente di 5,4 miliardi, 10,8 miliardi e 8,2 miliardi. Sul fronte delle tasse, il calo di 6,5 miliardi previsto per quest'anno è compensato da incrementi di 4,2 miliardi e 5,4 miliardi nel 2018 e nel 2019. Insomma siamo davanti a molti aspetti contraddittori nella gestione dei conti pubblici e nelle scelte di spesa. L'analisi di Unimpresa, che ha incrociato dati della Corte dei conti e del Ministero dell'Economia, rileva che la legge di bilancio approvata a dicembre stabilisce aumenti di entrata per 3,1 miliardi nel triennio 2017-2019. Per il 2017 sono previsti incrementi di imposta di 10,1 miliardi e riduzioni di tasse per 16,7 miliardi, con una riduzione finale di 6,5 miliardi.

Per il 2018 sono previsti incrementi di imposta di 14,6 miliardi e riduzioni di tasse per 10,4 miliardi, con un aumento finale di 4,2 miliardi. Per il 2019 sono previsti incrementi di imposta di 14,9 miliardi e riduzioni di tasse per 9,4 miliardi, con un aumento finale di 5,4 miliardi. In totale, nel triennio in esame sono previsti aumenti di imposta di 39,8 miliardi e decrementi per 36,6 miliardi, con un saldo positivo, per le casse dello Stato, di 3,1 miliardi.