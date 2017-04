Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Morando, Calenda, Bobba

Le recenti affermazioni di Morando, Calenda, Bobba su prossime mosse per rilancio economia e conseguenze per novità per le pensioni

Rilancio degli investimenti, taglio delle imposte sull’occupazione e altri provvedimenti da inserire nel nuovo iter economico-finanziario sono al centro delle discussioni tra tecnici del Tesoro e dell’Occupazione al lavoro per la definizione dei provvedimenti su cui non sembrano convergere tutti. C’è, infatti, chi rilancia su alcune misure e chi su altre.

Le ultima posizioni di Morando e conseguenze per novità per le pensioni

Tra coloro che si stanno occupando della definizione del nuovo iter economico-finanziario, ormai prossimo alla presentazione della prima stesura, il viceministro dell'Economia, Enrico Morando, che sarebbe anche pronto a chiedere ulteriori sostegni alla Comunità proprio per continuare ad andare avanti con quegli importanti provvedimenti necessari per dare nuovo slancio alla crescita economica di Italia. Lo stesso viceministro Morando, secondo le ultime notizie, avrebbe detto di voler rilanciare misure per i giovani, come un taglio delle imposte sull’occupazione, anche se, come spesso ribadito,le novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti, rappresenterebbero la migliore soluzione per dare nuovo slancio all’economia in generale. Ma Morando, come già spiegato lo scorso anno, pur essendo favorevole a novità per le pensioni non ritiene ancora siano una priorità per l’esecutivo.

Le ultime posizioni del ministro Calenda e conseguenze su novità per le pensioni

Punta soprattutto su un rilancio necessario degli investimenti per dare nuova spinta all’economia, piuttosto che su taglio delle imposte sull’occupazione e profonde novità per le pensioni, il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che, però, d’altro canto, si prepara a chiudere definitivamente, dopo oltre due anni, la partita sul Dl concorrenza che, tra le altre misure, come riportano le ultime notizie, prevede anche una norma collegata alle novità per le pensioni, che permetterebbe di andare in pensione anticipata rispetto all’attuale soglia dei 66 anni e sette mesi tutti coloro che sono iscritti alle singole casse di categoria di anticipare l’uscita dal lavoro e che inizialmente varrebbe per alcune categorie di persone per poi essere estesa a tutti.

Le ultime affermazioni di Bobba e ripercussioni per novità per le pensioni

Dal canto suo, invece, il sottosegretario al Dicastero dell’Occupazione, Luigi Bobba, spinge, invece sul taglio del cuneo fiscale, continuando a rilanciare sempre le stesse strategie per l’occupazione, nonostante siano già state bocciate dalla Comunità, che comunque continuerebbero a richiedere investimenti ingenti, si parla di circa 15 miliardi di euro, piuttosto che novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti, che sarebbero più convenienti per dare nuova spinta all’occupazione e meno costose, perché per la quota 100 servirebbero circa 7 miliardi di euro e per la quota 41 per tutti circa 5 miliardi di euro. Ma, come riportano le ultime notizie, punterebbe anche sull’introduzione dell’assegno universale in due momenti.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attenzione di questi ultimi giorni si starebbe concentrando sull’assegno universale da definire in maniera differente nei due iter economici, nel nuovo documento di programmazione economica che potrebbe contenere l’assegno universale per chi è senza occupazione e pensione, allargamento di quello già esistente contro l'indigenza, e nel piano nazionale strategico che potrebbe contenere l’assegno universale per tutti.