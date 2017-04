Auguri di Pasqua frasi divertenti, cartoline simpatiche, immagini originali, biglietti da stampare, scrivere o spedire su cellular

C'è poi un'altra strada da percorrere per arricchire i messaggi di auguri per la Pasqua ed è quella degli emoticons.

Si avvicina a grandi il giorno di Pasqua, in calendario domenica 16 aprile 2017. E con sé porta naturalmente il tradizionale di scambio di auguri con frasi divertenti, cartoline simpatiche, immagini originali, biglietti da stampare. Ma prima di andare alla ricerca dei migliori messaggi con cui manifestare la prossima vicinanza, dove trascorrere la Pasqua? Già, perché non è una moda degli ultimi anni: la vacanza di Pasqua è diventata una certezza per buona parte degli italiani.

Auguri di Pasqua con frasi divertenti e originali

Per chi è alla ricerca di un breve messaggio di testo, da inviare via posta elettronica, WhatsApp attraverso lo smartphone o sulla bacheca di Facebook, suggeriamo di consultare questa raccolta in cui è possibile trovare frasi per fare gli auguri di Pasqua in modi sempre nuovi e originali.

Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Nessun uovo potrebbe contenerti, perché sei la persona più grande che esista. Buona Pasqua!

Frasi Auguri di Pasqua religiosi. Che la gioia di Cristo risorto scenda nel tuo cuore donandoti nuova speranza, pace e serenità. Auguri! Frasi Auguri di Pasqua divertenti. Rinnoviamo i sentimenti di amore e pace a tutto il mondo affinché sia per sempre festa nei cuori di tutti i popoli della Terra. Frasi Auguri di Pasqua originali. Che tu possa sentire la potenza della Resurrezione ogni giorno della tua vita. Buona Pasqua.

C'è poi un'altra strada da percorrere per sorprendere per arricchire le frasi da inviare sui cellulari ed è quella degli emoticons pasquali da affiancare ai messaggi inviati con WhatsApp, Facebook via Messenger o con SMS. Nuove collezioni dedicate al tema di Pasqua e liberamente utilizzabili si trovano ad esempio nei siti bestemoticon.net, faccine.eu e megghy.com.

Auguri pasquali con cartoline simpatiche, immagini originali e biglietti da stampare

Un classico di sempre sono le cartoline di Pasqua da inviare a parenti, amici e colleghe di lavoro. Anche in questo 2017 è facile trovare quella che fa al caso proprio. Il servizio è quasi sempre completamente gratuito: è sufficiente indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e quello del destinatario, qualche parola di accompagnamento, vedere l'anteprima e dare il via libera. Tra l'altro è anche possibile ricevere una notifica non appena la card viene visualizzata. Ecco allora che il sito bluemountain.com è un ottimo modo per distinguersi. Le cartoline sono nuove, divertenti e sempre gratuite. Poi c'è cartolinespeedy.it con le sue card statiche e animate e c'è en.cartoline.net con i testi in inglese.

Per quanto riguarda i biglietti d'auguri da spedire online, associati a una bella frase sulla Pasqua 2017, c'è auguri.it che propone un'infinità di risorse distribuite in più sezioni. Stesso sistema per il sito amando.it: individuata la foto più congeniale da spedire ad amici, colleghi parenti, è sufficiente indicare nome e cognome del destinatario, scrivere la frase di accompagnamento e aggiungere la propria firma. In pochi secondi e con pochi click viene recapitata all'indirizzo di posta elettronica.