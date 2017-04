Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 quattro momenti ora per rilancio pensioni

Nell’attesa di confermare ufficialmente le regole di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 con gli atti finali per le pensioni insieme all'atto urgente per mutare requisiti delle mini pensioni, si prospettano quattro momenti che potrebbero rivelarsi fondamentali per un concreto rilancio di ulteriori novità per le pensioni. I quattro momenti sarebbero:

presentazione della prima bozza del nuovo iter economico-finanziario; correzioni per evitare la procedura di infrazione; piano strategico nazionale; nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo, in programma mercoledì prossimo.

Presentazione della prima bozza del nuovo iter economico-finanziario e impatto su novità per le pensioni

Rimandata la presentazione della prima stesura del nuovo iter economico-finanziario, atteso per oggi, ma rimandato a tra meno di 24 ore, documento che nel tempo certamente subirà diversi cambiamenti tra i quali, con il passare del tempo e sperando di recuperare il budget necessario, potrebbero rientrare anche importanti novità per le pensioni che, tra l’altro, si era detto sarebbero state discusse nel momento successivo di analisi di novità per le pensioni ulteriori da avviare tra esecutivo e forze sociali. Ma sembra esserci una novità in merito, perché per rilanciare l’occupazione giovanile che, stando alle ultime notizie, sarebbe ancora molto elevata nel nostro Paese, le ultime notizie parlano di nuova ipotesi di taglio delle imposte sull’occupazione, sulla scia di quanto già fatto, e per un costo di 15 miliardi di euro, più, dunque, della cifra necessaria per la quota 100 (circa 7 miliardi di euro) o per la quota 41 per tutti (circa 5 miliardi di euro).

Via libera al piano privatizzazioni misure per rilanciare gli investimenti, mentre non dovrebbero rientrare nel nuovo iter economico e finanziario aumento di Iva e imposte, che contribuirebbero a spostare i consensi verso altri schieramenti politici secondo l’attuale maggioranza. Nulla, forse, per la revisione del catasto e l’estensione della fatturazione elettronica a tutti ma una grande novità: l’introduzione di un assegno universale che seppur ancora per pochi perché, stando alle ultime e ultimissime notizie, potrebbe essere un allargamento di quello già esistente per gli indigente, comunque rappresenterebbe la volontà dell’esecutivo di sostenere concretamente chi si ritrova in difficoltà importanti.

Correzioni per evitare la procedura di infrazione e conseguenze per novità per le pensioni

A giorni si attende anche la presentazione delle misure correttive del valore di 3,4 miliardi di euro richieste all’Italia dalla Comunità e senza le si rischia che venga aperta una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese e si tratterebbe di un provvedimento che avrebbe solo effetti negativi sull’Italia, contribuendo a bloccare anche quelle auspicate e importanti novità per le pensioni in particolare. Ciò che si farà per la realizzazione delle correzioni sarà fondamentale perché farà capire se si ha intenzione di impegnarsi concretamente per riportare l’Italia a rimettersi in pari con richieste e necessità della Comunità o se si continuerà ad andare avanti solo con giochini contabili per far quadrare i conti, strada che rischierebbe di far perdere al nostro Paese ancora più credibilità.

Piano strategico nazionale e conseguenze per ulteriori novità per le pensioni

Contestualmente al nuovo iter economico e finanziario, è attesa la presentazione del nuovo piano strategico nazionale che, anche in tal caso come il nuovo iter economico, tra le novità annunciate dalle ultime notizie potrebbe prevedere un’altra forma di assegno universale, che a differenza di quello modulato sull’assegno universale già in vigore per i più indigenti, varrebbe per tutti. E si tratta di una novità che contraddice, in un certo senso, quanto circolava qualche giorno fa. Si diceva, infatti, che ogni novità per le pensioni e misura di aiuto e assistenziale prevista nel nuovo piano strategico fosse già venuta meno, ma le speranze che finalmente qualcosa di concreto e importante si faccia sembrano esserci riaccese dopo le ultime notizie sul duplice nuovo assegno universale.

Nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo e conseguenze per novità per le pensioni

Altro appuntamento dei prossimi giorni particolarmente atteso è la nuova riunione, che stando alle ultime notizie, però, dovrebbe ancora essere confermata, tra forze sociali ed esecutivo: sul tavolo, la discussione su ruolo e potere dell’ente di gestione delle pensioni. Se, finora, proprio questo ente è stato l’unico a portare avanti effettivamente atti concreti di novità per le pensioni, e ne è ultima dimostrazione l’avvio della revisione contributiva delle elevate pensioni in parte ancora calcolate con sistema retributivo, sembra prospettarsi una sorta di nuova sfida tra lo stesso ente e le forze sociali per le novità per le pensioni. Resta, tuttavia, un grande capitolo piuttosto controverso da affrontare, vale a dire quello dei conti in rosse dell’ente con importanti buchi che devono necessariamente essere colmati.