Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Casero, Boeri, Camusso

Le recenti posizioni di Casero, Boeri, Camusso, ultime notizie su prossimi importanti appuntamenti e possibili conseguenze per novità per le pensioni

Mercoledì prossimo 13 aprile è in programma una nuova riunione tra esecutivo e forze sociali, cui dovrebbero prendere parte anche rappresentanti del Dicastero dell’Economia. Il tema di cui si parlerà sembra preannunciarsi, come riportano le ultime notizie, decisamente scottante, considerando che di fronte a forze sociali che sembrano tornare ad avere forza a polso si profila un ente di gestione delle pensioni che mira a rivedere il suo ruolo e i suoi poteri. Con una visione differente sul percorso di attuazione di ulteriori novità per le pensioni che, a questo punto, potrebbero essere rilanciate ma anche rallentate.

Le ultime posizioni di Casero e impatto su novità per le pensioni

Potrebbe essere presente alla riunione tra esecutivo e forze sociali anche il viceministro al Dicastero dell’Economia, Luigi Casero, tra coloro che continuano a non ritenere le novità per le pensioni per uscire prima prioritarie in questo momento per rilanciare la crescita economica del nostro Paese. La revisione dell’attuale sistema pensionistico non sarebbe in cima alla lista degli impegni dell’Economia, ma non si tratta di una novità. Si tratta di una convinzione che da anni ormai conosciamo ma l’impegno del Dicastero sarà certamente quello di accertarsi che le casse dell’ente di gestione delle pensioni vengano rimpinguate cercando di colmare quei buchi che da tempo ormai l’ente fa registrare.

Le ultima posizioni di Boeri e conseguenze per novità per le pensioni

Pronto a ribadire l’intenzione di revisione di ruolo e poteri dell’ente di gestione delle pensioni, il presidente dell’ente stesso, Tito Boeri, l’unico che fino ad ora è stato in grado di rendere concreta ogni misura annunciata e che, all’indomani dell’avvio della revisione contributiva delle alte pensioni ancora, in parte, calcolate con il vantaggioso e vecchio sistema retributivo, punta a rafforzare il potere dell’ente proprio sulle pensioni. Si tratta di richieste che contrastano con quanto invece vorrebbero fare le forze sociali ma che non collimano, stando alle ultime notizie, con il grave problema dei tanti buchi che lo stesso ente deve coprire. La situazione dei conti in rosso, infatti, rappresenta una importante lacuna che lo steso Boeri ha il compito di colmare ma che, secondo quanto già avviato e in procinto di fare, probabilmente riuscirà a fare.

Del resto, ha chiaramente detto che si tratta di un problema che risolverà e, così come per le altre misure annunciate e realizzate, è plausibile aspettarsi che anche in tal caso sarà in grado di farlo. Stando a quanto riportano le ultime notizie, del resto, lo stesso Boeri ha spiegato che il ricalcolo contributivo delle elevate pensioni permetterebbe di risparmiare circa 57 milioni di euro l’anno. E si tratta di risparmi che, una volta coperti i buchi, potrebbero essere impiegati anche per la successiva realizzazione di novità per le pensioni positive per tutti, come quota 100 o quota 41 per tutti senza alcun onere.

Le ultime affermazioni della Camusso e impatto su novità per le pensioni

All’indomani delle ultime notizie che sembra riconfermare un ruolo di grande importanza delle forze sociali, dopo l’esito della consultazione pubblica di dicembre e della questione abolizione dei voucher, la leader della Cgil, Susanna Camusso, appare decisamente distante dal presidente Boeri, soprattutto negli intenti. La revisione del sistema attuale con importanti novità per le pensioni sarebbe tra gli obiettivi delle forze sociali, perchè strettamente collegate al rilancio dell’occupazione soprattutto giovanile e, di conseguenze, dell’economia in generale, ma non sarebbe prioritario per le stesse forze sociali rivedere ruolo e poteri dell’ente di gestione delle pensioni.

L'intenzione delle forze sociali è quella di modificare, abbassandola, l'età pensionabile, pensando a sistemi di redistribuzione dell'orario di lavoro, senza prevedere alcun aumento dello stesso, per contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro in cui impiegare i più giovani. E, come ben sappiamo, questo ricambio generazionale potrebbe essere avviato dall'attuazione di novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri, possibili attraverso un recupero di risorse economiche derivante, per esempio, da una concreta revisione della spesa pubblica o anche da quelle misure di revisione del sistema avviate dallo stesso ente di gestione delle pensioni. Ma servono accordi e posizioni condivise in modo da creare successive tensioni e divergenze.