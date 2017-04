Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100,quota 41 domani martedì Cdm con due iter economici,decreti attuativi,seconda fase

Torna al centro delle ipotesi sulle novità per le pensioni l'assegno universale per chi è senza occupazione e senza previdenza.

Anche quest'anno l'appuntamento con il Documento di economia e finanza è uno di quelli da seguire con attenzione perché si gettano le basi per interventi successivi sulle novità per le pensioni. O almeno si piazzano i binari entro i quali muovere la macchina statale da qui a fine anno. Ma questa volta l'attenzione è duplice perché sono due gli iter economici da non perdere di vista. In questo 2017 si affianca anche la richiesta comunitaria di una correzione da 3,4 miliardi di euro dei conti pubblici. Una cifra non da poco ricordando come le ultime notizie facciano presente dello sforzo dell'esecutivo di centellinare il budget a disposizione. Nel contesto dell'aggiustamento invocato dalla Comunità sarà varato il decreto di urgenza per cambiare le condizioni per le mini pensioni.

Novità per le pensioni tra seconda fase e assegno universale

E qui si entra su un terreno delicato perché a oggi i decreti attuativi sulle mini pensioni e sulle novità per le pensioni più in generali non sono stati ancora emanati e alcuni aspetti sono avvolti nel mistero. Provando a guardare oltre le contingenze attuali, nell'iter economico strategico finanziario potrebbe fare la sua comparsa l'assegno universale per chi trova in una condizione di difficoltà economica. Considerando che nel corso dei mesi sono state elaborate tante varianti di questo strumento di contrasto all'indigenza, i dettagli e i contenuti sono tutti da scoprire. Stando a quanto si apprende dalle ultime notizie il nuovo assegno universale sarebbe una estensione di quello attuale. In ogni caso possiamo considerarlo un tassello aggiuntivo della cosiddetta seconda fase per le pensioni.

Ma dove trovare le coperture per il suo finanziamento? I dubbi sono tanti sia perché la forza economica di questo esecutivo è limitata e sia perché anche quella politica è evidentemente limitata. Nel risiko dei conti pubblici, potrebbero arrivare dalla revisione del catasto e dalla possibile previsione di nuove imposte sugli immobili. Alla base della decisione di giocarsi la carta dell'assegno universale nel quadro delle novità per le pensioni non è affatto casuale. C'è sì la necessità di rispondere alle emergenze sociali, ma anche di riprendere slancio in vista delle elezioni amministrative ormai alle porte e soprattutto di quelle politiche sempre più vicine. In qualche modo il tentativo del principale schieramento politico a sostegno dell'esecutivo è quello di spuntare una delle principali armi brandite da tempo dai pentastellati.

Piano nazionale strategico e ultime notizie pensioni

Le prime risposte sulle novità per le pensioni arriveranno già nella giornata di domani quando, con un ritardo di 24 ore rispetto alla tabella di marcia iniziale, diventerà pubblica la prima versione dell'iter economico. Resta da capire se saranno confermate le ultime notizie secondo cui il terzo atto (oltre al Documento di economia e finanza e alla correzione comunitaria) ovvero il Piano nazionale strategico vedrà la luce in contemporanea. Potrebbero trovare spazio le privatizzazioni ma con acquisti per 8 miliardi di euro da parte delle Cassa depositi e prestiti che dunque annacquerebbe la portata del cambiamento; il taglio delle imposte sull'occupazione dal costo di 15 miliardi e con una strategia non ancora chiara; una prima forma estensiva dell'assegno universale per chi è senza occupazione e pensione; revisione della spesa pubblica nella scia di quanto parzialmente fatto fino a questo momento.