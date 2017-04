Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 resoconto dell'Assemblea Pd per inizio corsa segreteria

Mentre Ivrea nel week end è stata scenario dell’evento dei pentastellati, che ha visto una sorta di incoronazione di Davide Casaleggio come nuova possibile guida ed è stata nuova occasione per permettere loro di ribadire idee, intenzioni e obiettivi in vista di nuove elezioni politiche, d’altro canto, prosegue la corsa alla segreteria del Pd e soprattutto la fida tra l'ex premier e segreteria e l'attuale ministro della Giustizia, più defilato, invece, il presidente della Regione Puglia. La corsa alla segreteria è dunque entrata nel vivo per concludersi il prossimo 30 aprile con le elezioni finali del nuovo segretario. Intanto, all’indomani delle ultime notizie sull’evento di Ivrea dei pentastellati, l’ex premier e ed ex segretario del centrosinistra Renzi ha chiaramente detto di essere pronto ad accettare la sfida sul nuovo futuro da garantire all’Italia, in un certo senso, lanciata dagli stessi pentastellati.

La posizione dei candidati alla segreteria del Pd e impatto su novità per le pensioni

L’ex premier avrebbe, infatti, dichiarato di essere pronto ad accettare la sfida del futuro, sottolineando, però, le grandi differenze tra Pd e pentastellat, a partire proprio dalla scelta dei leader dei gruppi con il Pd che, come detto, chiama alle votazioni democratiche e i pentastellati che sembrano aver consegnato lo scettro a Casaleggio junior, per dinastia. Una possibile alleanza del Pd con i pentastellati sembra, dunque, decisamente difficile, soprattutto dopo le ultime notizie rese note dal presidente della Puglia, che avrebbe chiaramente detto di voler continuare ad avere un rapporto ‘duro’ con i pentastellati, considerando però che li ha votati e li vota potenzialmente potrebbe diventare un elettore di centrosinistra. Ciò che Emiliano augura è che il Pd torni ad essere unito e come una squadra, pronta a collaborare e non guidata da un unico capo.

Dal canto suo, anche il ministro della Giustizia Orlando ha auspicato la stessa unione, con l’intento di tornare a farsi vedere vicini ai cittadini, dimostrando loro l’attenzione ai necessari e reali bisogni, perché è impossibile cambiare, secondo il ministro, rimanendo in ‘stanze chiuse’. Intanto, Renzi ha diverse volte ribadito la necessità di dover avere le idee chiare sulla Comunità che, dovrebbe certo esistere, ma non così come si sta comportando nei confronti del nostro Paese; l'urgenza di fare qualcosa di concreto per quanto riguarda occupazione, aiuti per chi si ritrova a vivere in condizioni di difficoltà.

Ed è un punto che trova decisamente d'accordo il governatore della Puglia che, ricordiamo, già l'anno scorso ha introdotto l'assegno universale nella sua regione e che si è sempre detto particolarmente favorevole a modifiche dell'attuale sistema con novità per le pensioni, come la quota 100, in grado di sostenere i lavoratori più anziani ancora impiegati e, allo stesso tempo, il rilancio dell'occupazione giovanile. Emiliano è convinto del fatto che il Pd abbia ancora la forza di cambiare il mondo per far ripartire l’Italia ma per farlo dovrebbe ascoltare davvero le persone come una grande squadra che porta in campo i migliori giocatori per concorrere alla vittoria finale.

Anche Orlando, che parla del Pd come schieramento del riscatto, è decisamente favorevole sia a portare avanti e definire misure di aiuto e assistenza, soprattutto per i più indigenti, sia a mettere in atto ulteriori novità per le pensioni strettamente collegate a rilancio dell’occupazione e, dunque, dell’economia in generale, attraverso nuova spinta di efficienza e consumi. Lo stesso Orlando, infatti, ha spiegato che se, da un lato, è vero che l’Italia sta cercando di uscire da una pesante crisi, dall’altro lato, è anche vero che vi sono famiglie che continuano a vivere in condizioni di grosse difficoltà economiche per cui la crisi è ancora molto pesante. E proprio in tal senso misure di aiuto e novità per le pensioni si rendono, chiaramente, particolarmente urgenti.