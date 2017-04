Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 41 iter per uscire prima a 64 anni circolare INPS continua

Regole per andare in pensione prima con novità per le pensioni a 64 anni con circolare Inps e iter di discussione per ulteriori modifiche ed estensione

Mentre si attendono ancora gli atti finali relativi alle regole ufficiali di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, esistono diversi sistemi che già consentono di andare in pensione prima. Tra questi, quello definito dalla circolare Inps che permette di anticipare la pensione a 64 anni, sempre limitatamente, però, a determinate categorie di persone.

Regole attuali per uscire prima a 64 anni

Secondo quanto stabilisce la circolare Inps, quest’anno è possibile andare in pensione prima a 64 anni, rispetto alla soglia dei 66 anni e sette mesi, grazie ad una nuova circolare dell’Istituto di Previdenza che ha stabilito la possibilità di pensione anticipata per tutti gli impiegati del settore privato a patto che abbiano maturato determinati requisiti. Possono, infatti, beneficiare di questa possibilità di pensione anticipata, stando a quanto riportano le ultime notizie, coloro che hanno raggiunto:

l’età di 64 anni e almeno 36 anni di contributi; l’età di 61 anni con 35 di contributi entro il 31 dicembre 2012; l’età di 60 anni e 20 anni di contributi per le donne, entro il 31 dicembre 2012; che alla data del 28 dicembre 2011 fossero regolarmente impiegati in attività da lavoro dipendente del settore privato.

Iter per uscire prima a 64 anni con circolare Inps

Continua l'iter di discussione del ddl per la richiesta di ampliamento della possibilità di pensione anticipata a 64 anni:

a tutte le lavoratrici cosiddette quindicenni; estensione della possibilità di uscita a 64 anni con calcolo dei contributi figurativi e da riscatto per i non impiegati alla data del 28 dicembre 2011.

Per quanto riguarda le lavoratrici quindicenni, la richiesta è quella di permettere la pensione a 64 anni anche alle nate nel 1952 che hanno maturato 15 anni di contributi piuttosto che 20 anni al 31 dicembre 2012. Stando, infatti, alle ultime notizie, l’Inps non permette di andare in pensione prima alle lavoratrici che al 31 dicembre 2012 avevano meno di 20 anni di contribuzione. Per quanto riguarda, la possibilità di pensione a 64 anni anche ai non impiegati alla data del 28 dicembre 2011, la richiesta è quella di possibilità di calcolo dei contributi figurativi e da riscatto per raggiungere la contribuzione richiesta. Si tratta delle nuove richieste di modifica delle condizione riportate nella circolare Inps per andare in pensione a 64 anni, dopo alcune modifiche già inserite. In un primo momento, infatti, la possibilità di uscita a 64 anni era permessa solo a coloro che avessero maturato requisiti anagrafici e contribuivi richieste alla data del 28 dicembre 2011 fossero regolarmente impiegati in attività da lavoro dipendente del settore privato. Con successiva modifica, questa possibilità è stata estesa anche a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 non fossero regolarmente impiegati in attività da lavoro dipendente del settore privato.