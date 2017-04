Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 attese Consiglio Ministri, Def e riunione Forze Sociali-Esecutivo tra d

Questo è un periodo di attenzione, polemiche e fermento sulle novità per le pensioni. Sotto il primo punto di vista sono allo studio miglioramenti e correzioni al quadro attuale e alle novità introdotte quest'anno che ruotano sulle mini pensioni, con e senza oneri. Sul secondo versante fanno discutere e soprattutto preoccupare i ritardi nell'attuazione di queste novità per le pensioni. A questo punto, a 20 giorni dal via, è lecito credere che i tempi previsti possano non essere rispettate. E poi ecco i tanti appuntamenti chiave che, come da ultime notizie, potrebbero rivelarsi strategici per le pensioni. Si va dall'imminente Consiglio dei ministri chiamato a varare l'iter economico (anch'esso con ritardo rispetto alle indicazioni iniziali) alla prossima riunione tra forze sociali ed esecutivo come nuova tappa dell'iter successivo sulle novità per le pensioni.

Novità per le pensioni tra assegno universale e quota 100

Ci sono almeno due nuovi strumenti che sono finiti sul tavolo delle novità per le pensioni. Il primo è quello dell'introduzione di un assegno universale per chi è senza occupazione e senza pensione ovvero dell'estensione dei sussidi per il contrasto all'indigenza. Ci sono diverse varianti allo studio, legate sia ai destinati del provvedimento con un'attenzione condivisa per gli over 55 senza lavoro né pensioni, e sia ai contenuti stessi ovvero importo e modalità. In ogni caso si tratterebbe di un passaggio imprescindibile anche per le fasce giovanili della popolazione alle prese con carriere discontinue, precariato e un sistema di calcolo delle pensioni che non li favorisce. Il secondo strumento sulle novità per le pensioni è l'applicazione di quota 100, anch'esso proposto in differente versioni, ma che il linea di massima prevede l'accesso al trattamento previdenziale se la somma tra età anagrafica e anni di contribuzione versata è pari a 100.

Nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo e ultime notizie pensioni

Se c'è un motivo di costante ansia e preoccupazione sulle novità per le pensioni è quello della gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sono anni che i conti dell'ente erogatore delle pensioni sono in profondo rosso. Che sia scelte sbagliate su accorpamenti e governance o il risultato di anni di gestione poco efficace della spesa previdenziale, poco cambia. La situazione è critica è forze sociali ed esecutivo hanno deciso di riunirsi tra due giorni con all'ordine del giorno proprio la gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Ma ovviamente si parlerà anche dei temi della previdenza e la riunione avrà anche una valenza politica alla luce delle tante proposte e dei provvedimenti ufficiali adottati dallo stesso numero uno dell'ente erogatore delle pensioni.

Cosa potrebbe cambiare con l'iter economico

Il punto è che con l'iter economico l'esecutivo punta a dare un impulso non tanto con le novità per le pensioni, tra l'altro meno dispendiose, ma con il taglio delle imposte sull'occupazione. L'impressione è che si tratti di un tentativo più che di una scelta convinta. Nel contesto attuale, una mossa di questo tipo non sembra la ricetta giusta. In parallelo l'esecutivo sta mettendo a punto un piano di revisione delle detrazioni per famiglie e imprese con l'Indicatore della situazione economica equivalente utilizzato come bussola.