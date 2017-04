Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Lagarde, Gurria, Schulz

Come sta influendo la crescita mondiali sulla vita dei cittadini? Le ultime notizie parlano di una costante crescita di globalizzazione e innovazione tecnologica che porta, conseguentemente e sempre più spesso, a sostituire la figura umana a lavoro con le nuove macchine. Uno scenario, considerato ad oggi decisamente negativo, che era stato ipotizzato già decenni fa, quando si pensava però che l’avvento delle macchine avrebbe permesso all’uomo di vivere sempre meglio la sua vita. Mai si sarebbe pensato di arrivare a vivere nelle condizioni di estreme difficoltà che tutti in questo momento stiamo vivendo, chi più, chi meno, come si suol dire. E si tratta di importanti cambiamenti che stanno imponendo altrettante importanti riflessioni su cosa fare per sostenere chi si ritrova a vivere in difficoltà.

Le ultime affermazione della Lagarde e impatto su novità per le pensioni

Sono decisamente interessanti le ultime affermazioni della direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che alle richieste di soluzioni per risolvere i problemi causati da sviluppo continuo di globalizzazione e innovazione tecnologica, sembra stia rispondendo con nuove strategie di apertura sia all’introduzione dell’assegno universale per tutti, che si avvierebbe ad iniziare un iter di discussione per arrivare alla sua concreta attuazione, sia a novità per le pensioni a livello mondiale e con particolare attenzione al nostro Paese, sia alla luce delle ultime notizie sull’andamento occupazionale interno, sia alla luce del fatto che l’occupazione che diminuisce a causa di un costante uso delle macchine che stanno sostituendo l’uomo non può essere ancor più svilita da un sistema pensionistico troppo rigido che impedisce un ricambio generazionale a lavoro, offrendo possibilità di impiego, già ristrette, a tutti.

Le ultime posizioni di Gurria e conseguenze per novità per le pensioni

A sostenere la posizione dell’Fmi e i nuovi orientamenti sulle novità per le pensioni, Josè Angel Gurria, segretario generale dell’Ocse, che già qualche settimana fa ha presentato i numeri negativi di un debito pubblico italiano in aumento, che a fine 2016 si attestava a quota 2.217,7 miliardi di euro, in aumento di 45 miliardi rispetto ai 2.172,7 miliardi del 2015 (132,3% del Pil) e specificando che il dato di 38,2 miliardi è inferiore al record di 2.255,9 miliardi toccato a luglio e di 13,2 miliardi più basso rispetto ai 2.230,9 miliardi di fine novembre.

Si tratta di numeri che, accompagnati da una occupazione decisamente in stallo, potrebbero essere rilanciati solo da una nuova spinta all’efficienza che permetterebbe anche di ridurre il debito pubblico. Ma si tratta di un obiettivo raggiungibile solo con l’attuazione di importanti e profonde novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti, che permetterebbero l’ingresso nel mondo occupazionale di quei giovani che sono esperti conoscitori delle tecnologie oggi sempre più in uso e atte da spingere sempre più la produzione. L’Ocse, però, appoggia l’Fmi anche nel progetto di rilancio e attuazione in tempi brevi di un assegno universale per tutti.

Le ultime posizioni di Schulz e ripercussioni su novità per le pensioni

Introduzione di un assegno universale per tutti e revisione della strategia sulle novità per le pensioni, a livello mondiale, sono sostenute anche Martin Schulz. Candidato alla cancellerie tedesca, stando a quanto riportano le ultime notizie, Schulz sarebbe proprio a lavoro sulla definizione di un nuovo programma di rilancio dell’occupazione e di misure assistenziali per i più indigenti, a dimostrazione di come abbia già intrapreso la strada di una nuova strategia in riferimento a occupazione e rilancio di quelle novità per le pensioni che soprattutto in Italia, come quota 100 o quota 41 per tutti senza alcuna penalità, sarebbero positive, portando notevoli vantaggi, tanto da un punto di vista di rilancio occupazionale ed economico, tanto da un punto di vista di risparmi, che si potrebbero ottenere nel lungo periodo.