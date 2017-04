Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 Fmi pronto a rivedere strategia pensioni a livello mondiale

Come cambia la strategia dell’Fmi sulle novità per le pensioni, motivi e ultime notizie su possibili scenari futuri insieme ad assegno universale

Via libera all’assegno universale per tutti a causa della globalizzazione: interessanti, ma allo stesso tempo allarmanti, le ultime notizie rese note dall’Fmi su andamento di sviluppo tecnologico, robotica e globalizzazione. Si tratta, infatti, di fenomeni che, se da una parte rappresentano certamente un passo importante verso una nuova crescita, dall’altra contribuiscono a svilire l’opera umana. Il risultato è un che globalizzazione e robotica sono arrivati, come del resto si prevedeva decenni fa, a togliere occupazione all’uomo.

Sviluppo della robotica, globalizzazione e assegno universale da Fmi

Per risolvere il problema di una forte riduzione dell’occupazione dell’uomo, sostituito dalle macchine, l’Fmi, forse per la prima volta in maniera esplicita e diretta, secondo le ultime e ultimissime notizie, ha parlato della necessità di erogazione un assegno universale per tutti. Si tratta di un nuovo annuncio che deriva dalla presa di coscienza di quanto il mondo intero stia effettivamente cambiando. Le grandi istituzioni si sono, infatti, rese conto che la globalizzazione che continua ad andare avanti portando anche grandi effetti negativi soprattutto per alcune tipologie di lavoratori e alcune comunità, avendo impatti per nulla positivi anche sugli stipendi. Si tratta di scenari affatto rosei che potrebbero essere resi meno negativi con l'introduzione di misure che sostengano i meno abbienti, come l'assegno universale, e di politiche attive che sostengano nella ricerca di nuovi impieghi. E in merito all'introduzione dell'assegno universale per tutti, sembra che l'Fmi sia effettivamente intenzionato a portare avanti le discussioni in merito fino ad una sua concreta, quanto mai necessaria, realizzazione.

Assegno universale e nuova strategia di rilancio delle novità per le pensioni

Non solo assegno universale: secondo quanto riportano le ultime notizie, infatti, questo forte sviluppo di globalizzazione e robotica avrebbe portato l’Fmi anche a rivedere le sue idee e la sua strategia sulle novità per le pensioni, a livello globale. L'Fmi, infatti, ha sempre parlato di necessità di una aumento dell'età pensionabile strettamente collegato alla crescita delle probabilità di vita ma, alla luce delle ultime notizie e della nuova consapevolezza sulla mancanza di posti di lavoro, sembra che lo stesso Fondo sia stato quasi obbligato ad una revisione delle proprie idee sulle pensioni, soprattutto in riferimento all'Italia, dove il sistema pensionistico è il più rigido tra i Paesi comunitari.

Del resto, in altri Paesi, come Germania e Francia, le regole pensionistiche sono già state riviste, con una generalizzata riduzione dell’età di uscita dal lavoro per tutti. La nuova necessità, dunque, secondo l’Fmi, sarebbe quella di rendere più morbidi e flessibili i requisiti pensionistici, cambiando le attuali regole in vigore che contribuiscono a rendere ancor più difficoltosa una situazione occupazione già di per sé abbastanza negativa.

Anche Ocse e Comunità, secondo quanto riportano le ultime notizie, avrebbero rilanciato su introduzione dell’assegno universale, che la stessa Comunità già qualche settimana fa aveva rilanciato per il nostro Paese, e potrebbero appoggiare l’Fmi anche per un nuovo rilancio di importanti novità per le pensioni, come potrebbero essere la quota 100, o la quota 41 per tutti, o la revisione del sistema delle probabilità di vita, strettamente collegate all’occupazione.