Pensioni mini pensioni, quota 100, quota 41 un ulteriore tassello per elezioni subito

Il quadro politico italiano è incorniciato da eventi di particolare clamore che non possono certamente passare inosservati: è partita proprio in questi giorni la vera corsa alla segreteria del centrosinistra, per cui si voterà il prossimo 30 aprile. I sondaggi danno in testa l’ex premier ed ex segretario, decisamente avanti al ministro della Giustizia e al presidente della regione Puglia che sembrerebbe addirittura fuori dai giochi. L'ex premier ha le idee ben chiare: vincere le primarie del centrosinistra per poi mirare dritto alle prossime elezioni politiche. E stupisce anche la sua presa di posizione nei confronti del coinvolgimento del padre nella vicenda Consip: un ex premier che dice chiaramente di essere dalla parte dell'onestà, a qualsiasi esito essa porti. E insieme ad onestà, l'ex premier punta sulla solidità delle nuove proposte per tornare a conquistare fiducia e credibilità rispetto a quanto non fatto nel passato.

Nuovo tassello per elezioni subito e conseguenze

Tra i nuovi tasselli che potrebbero essere inseriti nel grande puzzle di coloro che spingono verso elezioni subito le ultime notizie relative allo snodo della vicenda Consip che coinvolge il padre dell’ex premier. Stando, infatti, alle ultime notizie, per evitare un suo coinvolgimento, o che quanto meno questo venisse fuori, sarebbero state truccate diverse carte per portare ad un depistaggio del caso. Secondo le ultime notizie, infatti, sarebbero diverse le cose che non tornano e questo sviluppo della vicenda non sembrerebbe giovare a quell'ex segretario del centrosinistra che sembrava e sembra avviato ad una nuova vittoria che, però, potrebbe anche allontanarsi alla luce delle ultime notizie. E si tratta di ultime notizie che lo stanno portando a voler sempre più andare ad elezioni subito, prima, forse, di essere travolto da una nuova bufera cui, questa volta, potrebbe essere davvero difficile sopravvivere.

Ulteriori segnali di rilancio per elezioni politiche subito e conseguenze per novità per le pensioni

Il caso del padre dell’ex premier rappresenta un ulteriore tassello per un rilancio di elezioni politiche subito. Ma nel corso delle ultime settimane sono stati diversi i segnali che hanno lasciato pensare si volesse tornate al voto subito, da schieramenti politici sempre più pronti a rivedere le proprie organizzazioni interni, a velocizzazioni di eventuali alleanze da definire, così come c’è da aspettarsi che si possa tornare a spingere sull’acceleratore del voto anticipato con le discussioni del nuovo sistema di voto. E così, mentre si va verso la presentazione del nuovo iter economico-finanziario e delle misure correttive da 3,4 miliardi richiesteci dalla Comunità per evitare l’apertura di una nuova procedura di infrazione, tra i diversi schieramenti politici vi è grande concitazione.

Il centrodestra si starebbe avviando, stando a quanto riportano le ultime notizie, ad una nuova possibile calma interna, per rinsaldare un’alleanza necessaria per ‘contrastare’ il centrosinistra e la probabile nuova ascesa dell’ex premier che, considerando le ultime notizie sui sondaggi in vista delle primarie del centrosinistra, che lo danno nettamente in vantaggio sugli sfidanti ministro della Giustizia e governatore della regione Puglia, potrebbe tranquillamente tornare alla ribalta della scena politica.

D’altro canto, però, lo stesso centrosinistra si trova ad avere a che fare con quegli scissionisti che sembrano avere idee e progetti di lavoro abbastanza chiari, pronti a nuove elezioni politiche, pur con inedite alleanze, come quella di cui si parlava tempo fa con i pentastellati che, tra conferme e smentite, ancora non è chiaro se potrà esserci o meno. Di fatto, però, si potrebbe rivelare un’ottima unione per un rilancio di misure di sostegno per le famiglie e di importanti novità per le pensioni, considerando che tanto gli uni quanto gli altri puntano su assegno universale ma anche novità per le pensioni profonde come quota 100, quota 41 per tutti, revisione del sistema delle probabilità di vita, cancellazione delle ricche pensioni per le alte cariche pubbliche. Ma sul capitolo pensioni anche il centrodestra sembra avere le idee chiare sulla necessaria revisione dell’attuale sistema pensioni tra quota 100 ma anche aumento di trattamenti pensionistici più bassi.

Proprio in virtù del fatto che, come ben si evince, tutti gli schieramenti sono pronti a puntare e rilanciare con forza su importanti novità per le pensioni che sappiano rivedere le attuali regole e porre anche soluzioni ai problemi da esse stesse create, andare ad elezioni subito potrebbe rappresentare, come spesso giù ribadito, un’occasione ideale di serio rilancio delle novità per le pensioni che diventerebbero protagoniste della sfida elettorale, per una corsa al recupero di consensi, elettori e voti, considerando quanto il tema delle novità per le pensioni, strettamente legato all’occupazione, sia particolarmente caro ai cittadini.