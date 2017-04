Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 revisione detrazioni e assegno universale primi passi rilancio pensioni

Revisione delle detrazioni fiscali e introduzione dell’assegno universale come primi passi del lungo cammino di rilancio di importanti novità per le pensioni per un rilancio di occupazione ed economica in generale. Le ultime notizie sulle intenzioni di lavoro dell’esecutivo che si appresta ormai a presentare nuovo documento economico-finanziario, che pone le basi per le misure da inserire nella prossima manovra di dicembre, e contestualmente nuovo Pnr, sembrano concentrarsi, finalmente, su alcune di quelle richieste da sempre rilanciate da cittadini e non solo, a partire dall’assegno universale, misura che nelle ultime settimane sembra essere tornata prepotentemente in discussione e nei programmi di tutti gli schieramenti politici.

D’altro canto, però, sembra che nel nuovo documento economico-finanziario ci si prepara ad un inserire un nuovo piano di revisione delle detrazioni che si preannuncia importante per un duplice motivo: ristabilire equità sociale e recuperare ulteriori risorse economiche da reimpiegare in un secondo momento per provvedimenti positivi per tutti, novità per le pensioni comprese.

Nuovo piano di revisione delle detrazioni e conseguenze per novità per le pensioni

Partendo dal piano di revisione delle detrazioni, le ultime notizie parlano di tagli e cancellazioni che servirebbero per recuperare nuovo budget e che dovrebbero interessare, stando a quanto riportano le ultime notizie, oltre 400 detrazioni. La certezza è che in questa revisione non dovrebbero rientrare le detrazioni più importanti, come quelle relative a spese sanitarie o spese per il mutuo. Secondo quanto al momento al vaglio dell’esecutivo, il piano di revisione delle detrazioni dovrebbe avvenire in diversi momenti, partendo,in un primo momento, con il coinvolgere solo il mondo delle imprese per poi allargasi anche a comprendere le famiglie. In questo caseo le detrazioni, secondo le ultime notizie, dovrebbero seguire un criterio di revisione selettiva, applicata cioè sulla base del valore Isee del nucleo familiare. Questo piano di revisione delle detrazioni permetterà di recuperare nuovo budget e solo una volta che si capirà quanti soldi saranno ancora disponibili effettivamente, si potrà decidere cosa fare per le novità per le pensioni importanti, come la quota 100 o la quota 41 per tutti.

Assegno universale secondo passo per rilancio di novità per le pensioni

Contestualmente alla presentazione dei nuovi iter economici, documento economico-finanziario e Pnr, inaspettatamente ci si prepara al rilancio di una misura che rappresenta, insieme al piano di revisione delle detrazioni da cui si recupereranno nuove risorse economiche, un nuovo passo verso la possibilità concreta di rilancio delle novità per le pensioni. Si tratta dell’assegno universale: stando a quanto riportano le ultime notizie, nei due iter economici l’assegno universale potrebbe essere formulato in due maniere differenti. Il nuovo documento di programmazione economica, infatti, dovrebbe prevedere un assegno universale per chi è rimasto senza occupazione ed è senza pensione, ricalcando il modello dell’attuale assegno contro l'indigenza.

Il Pnr, invece, dovrebbe prevedere un assegno universale per tutti che, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, potrebbe essere finanziato dal denaro derivante dalla revisione del catasto. Queste ipotesi di duplice assegno universale, pur se ancora in discussione, ma ad oggi sempre più concreto, soprattutto dopo le ultime notizie sull’intenzione del Fmi di introduzione di un assegno universale per tutti e a livello globale, rappresenta una chiara dimostrazione di come finalmente l’esecutivo sia pronto a fare qualcosa di concreto per rispondere effettivamente ai bisogni reali dei cittadini.