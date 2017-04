Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Renzi, Orlando, Emiliano

Le recenti posizioni di Renzi, Orlando, Emiliano in occasione della Convenzione Nazionale del centrosinistra e possibili conseguenze su novità per le pensioni

Tra diritti civili, disoccupazione, famiglia, indigenza, sanità, sicurezza, ma anche Comunità, terrorismo e politica, in occasione della Convenzione Nazionale del centrosinistra, tenutasi a Roma domenica scorsa, i tre candidati alla segreteria del centrosinistra, Matteo Renzi, ministro della Giustizia Andrea Orlando e governatore della Puglia, Michele Emiliano, in corsa per le primarie che si terranno il prossimo 30 aprile, hanno esposto le loro posizioni in merito ad ogni questione ancora aperta e che merita di essere al centro dell’attenzione dei prossimi lavori dell’esecutivo. Il tutto, in vista di nuove elezioni.

La ultime affermazioni di Renzi e impatto su novità per le pensioni

In occasione dell’assemblea del centrosinistra, l’ex premier Renzi avrebbe chiaramente affermato di essere pronto ad accettare la sfida del futuro lanciata dai pentastellati; ha ribadito la necessità di avere le idee chiare sulla Comunità; l'urgenza di fare qualcosa di concreto per quanto riguarda occupazione, aiuti per chi si ritrova a vivere in condizioni di difficoltà. Del resto, proprio lui, qualche tempo fa, ha proposto l’introduzione di un assegno universale che non sia solo mera erogazione di soldi ma sostegno strettamente collegato alla ricerca attiva di un nuovo impiego o alla partecipazione a corsi di specializzazione professionale o formazione volti al reinserimento nel mondo occupazionale. Servono misure per sostenere le persone di oggi e le generazioni future.

Le ultime affermazioni del ministro Orlando e ripercussioni su novità per le pensioni

Le misure necessarie per le generazioni del futuro, insieme provvedimenti di rilancio del’attuale economia e che siano in grado di garantire sicurezza al nostro Paese, di fronte alle sfide internazionali, sono state rilanciate anche dal ministro della Giustizia Orlando che già tempo fa aveva affermato di essere pronto a porre particolare attenzione ai reali bisogni dei cittadini. Orlando ha parlato del centrosinistra come schieramento del riscatto, anch’egli favorevole sia a portare avanti e definire misure di aiuto per i più indigenti, sia novità per le pensioni collegate a rilancio dell’occupazione che permetterebbero all’Italia di dare, allo stesso tempo, nuova spinta a produttività e, quindi, all’economia in generale.

Le ultime affermazioni di Emiliano e conseguenze su novità per le pensioni

Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha affermato di voler costruire pensieri comuni con i potenziali elettori del centrosinistra, necessari per una condivisione di intenti e l’augurio di Emiliano è proprio che il centrosinistra torni ad essere unito, una squadra pronta a collaborare. E ha rilanciato sulla necessità di puntare l’attenzione sui bisogni sociali e del quotidiano. Del resto, il governatore della Puglia, già l'anno scorso, ha introdotto l'assegno universale nella sua regione e si è sempre detto particolarmente favorevole a modifiche dell'attuale sistema con novità per le pensioni, come la quota 100, in grado di sostenere i lavoratori più anziani ancora impiegati e, allo stesso tempo, il rilancio dell'occupazione giovanile.