Auguri di Pasqua frasi, messaggi, ricette pranzo Pasqua primo, secondo, anticipasti, cosa fare e dove andare Pasqua e Pasquetta

Quali migliori ricette portare in tavola per i giorni delle feste pasquali e dove andare nei giorni di Pasqua e Pasquetta: idee e consigli

Scegliere frasi per augurare una Buona Pasqua ad amici e parenti, magari con poesie particolari o dediche speciali; scegliere cosa portare in tavola per i giorni delle feste pasquali; e scegliere come trascorrere il week end delle feste di Pasqua: manca meno di una settimane alle celebrazioni di Pasqua ma sono ancora tante le scelte da compiere.

Auguri di Pasqua frasi, messaggi, poesie

Partendo dagli auguri di Pasqua, che si facciano gli auguri a parenti o amici, tramite sms, email, o classici bigliettini, sono certamente diversi i modi e le parole tra cui scegliere, dalle più romantiche e tradizionali della religione, alle più originali e divertenti. Per chi avesse bisogno di qualche idea, proponiamo di seguito una serie di consigli da cui è possibile prendere spunto:

'Pasqua, la festa della gioia. Perchè in questo periodo di gioia, il tuo cuore possa aprirsi a nuove dolcezze. Buona Pasqua'; 'La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. L'amore sia il valore più importante per la tua Pasqua. Tanti auguri'; 'Cristo è risorto. La Sua presenza si manifesta in ogni cosa vivente, in ogni insetto, in ogni foglia, nel canto degli uccelli. Cristo è vivo. La Sua mano guida il meraviglioso risveglio della natura a primavera e riempie di gioia i nostri cuori. Perché tu possa continuare a crescere nella gioia e nella grazia di nostro Signore Buona Pasqua. Auguri'; 'Volevo essere la sorpresa del tuo uovo, ma siccome stavo stretto mi son mangiato tutto il cioccolato. Con un abbraccio molto dolce ti auguro Buona Pasqua'; 'Con l'augurio che il miracolo della Pasqua possa toccare le vostre vite e la vostra casa. Buona Pasqua', 'Auguro a te e tutta la tua famiglia una Pasqua piena di gioia e pace. Auguri’; ‘Che la colomba pasquale volata da Noè con io ramoscello d'Ulivo nel becco voli per sempre nei nostri cuore per darci pace e serenità. Auguri di una Santa Pasqua’; 'Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, fa un piccolo passo: ti accoglierà a braccia aperte. Se sei indifferente, accetta di rischiare: non sarai deluso. Se ti sembra difficile seguirlo, non avere paura, affidati a Lui, stai sicuro che Lui ti è vicino, è con te e ti darà la pace che cerchi e la forza per vivere come Lui vuole'; 'Rimani un momento in silenzio, ascolta il tuo cuore e sentirai un Angelo che ti sussurrerà Buona Pasqua amore e tanti Auguri'; 'Per augurarti una serena Pasqua, mia dolce amica, di dedico il pensiero più profondo del mio cuore, con l'augurio che questo giorni ti doni pace e serenità oggi e sempre'; 'A voi, i genitori migliori del mondo, che mi hanno insegnato tanto e donato tutto, dono un immenso augurio di felicità per sempre, a voi, a noi, dolce famiglia'.

Ricette pranzo di Pasqua primo, secondo, antipasti e dolci

Antipasti, primi e secondo piatti e dolci: manca ormai appena una settimana alle celebrazioni della Santa Pasqua e fervono i preparativi, in famiglia e tra amici, per la preparazione dei pranzi che, come tradizione vuole, saranno certamente ricchi e sostanziosi, a base di carne, uova e dolci della tradizione. Per chi avesse bisogno di idee, partendo dagli antipasti, si possono preparare pan brioche salati ripieni di tonno e peperoni o salme o prosciutto e formaggio, plumcake asparagi e ricotta, muffin con formaggio, bocconcini di pancetta e mozzarella, senza dimenticare le ricette della tradizione o anche più innovative realizzate con le uova. Passando ai primi, il classico primo del pranzo pasquale è il ragù di agnello, possibilmente con la pasta fatta in casa, ma ci si può dilettare anche con la preparazione di cannelloni ripieni, classici con la carne o con ricotta e spinaci, o delle classiche lasagne.

I secondi pasquali sono rigorosamente a base di carne: la tradizione prevede grigliate miste con agnello, salsicce, capretto, classiche fettine, ma c’è chi non grigliando ma preparando il pranzo a casa può realizzare ricette come agnello alla cacciatora o in salsa di senape, o un tradizionale polpettone di carne ripieno di funghi, prosciutto e formaggio avvolto nella pancetta da far diventare croccante, con contorno di patate al forno. Una vera a propria bontà. E passando alle ricette di dolci di Pasqua, non c’è che l'imbarazzo della scelta: tantissime le ricette che si possono realizzare, dal classico tiramisù, alla Colomba pasquale da farcire con crema al mascarpone, a profitterol al cioccolato con panna, alla tradizionale pastiera

Cosa fare e dove andare Pasqua e Pasquetta

Le previsioni del tempo annunciano un week end di Pasqua e Pasquetta all'insegna di sole e temperature decisamente dal sapore estivo, condizioni che favoriranno, per molti, certamente gite fuori porta. Per chi rimanesse in Italia, le preferenze cadono sulle città d'arte: da Roma a Firenze, Venezia, Torino, Milano, Napoli, sono le principali città che per il week end pasquale registrano un boom di prenotazioni. Per altri, invece, sarà la prima occasione di un bel week end al mare: dalle Cinque terre, alla costa romagnola, a quella salentina, alla Costiera amalfitana, tante anche le prenotazioni per queste incantevoli mete. Si tratta di luoghi che offrono spiagge spettacolari in cui trascorrere giornate di sole all'insegna del relax e possibilità di tour gastronomici da invidia. C'è anche chi al mare preferisce la montagna e allora, perché non trascorrere il weekend di Pasqua facendo una gita sulle Alpi o sugli Appennini, tra Alta Valtellina e Bormio, Santa Maddalena in Trentino o Cortina d’Ampezzo?