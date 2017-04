Auguri di Pasqua 2017 frasi, immagini, biglietti, feste e celebrazione Pasqua, Giovedì Santo, Via Crucis e Domenica Pasqua 2017

Idee e consigli per scegliere le migliori frasi da inviare per augurare buona Pasqua ad amici e parenti e appuntamenti della settimana Santa fino alla domenica di Pasqua

Siamo nel pieno ormai della settimana Santa e sono diversi gli appuntamenti religiosi in programma prima delle celebrazioni della messa della Santa Pasqua di domenica 16 aprile. E mentre ci si prepara alle feste e alle celebrazioni dei prossimi giorni, c'è chi pensa alle migliori frasi da dedicare ad amici e parenti per augurare una buona Pasqua.

Frasi auguri di Pasqua 2017, biglietti

Tra frasi più divertenti, spiritose e originali e frasi più romantiche e religiose, sono diverse le idee che si possono usare per augurare una felice Pasqua ad amici e parenti. Per chi volesse consigli per alcuni spunti di frasi da dedicare, proponiamo di seguito una serie di frasi:

'Nessun uovo potrebbe contenerti perchè sei una grande persona. Tanti auguri di buona Pasqua'; 'Tra ulivi e fiori di pesco ti mando gli auguri di Pasqua con questo bellissimo gesto. Buon Pasqua 2017'; ‘Che la colomba pasquale volata da Noè con i ramoscello d'Ulivo nel becco voli per sempre nei nostri cuore per darci pace e serenità. Auguri di una Santa Pasqua’; 'Cristo è risorto. La Sua presenza si manifesta in ogni cosa vivente, in ogni insetto, in ogni foglia, nel canto degli uccelli. Cristo è vivo. La Sua mano guida il meraviglioso risveglio della natura a primavera e riempie di gioia i nostri cuori. Perché tu possa continuare a crescere nella gioia e nella grazia di nostro Signore Buona Pasqua. Auguri'; 'Volevo essere la sorpresa del tuo uovo, ma siccome stavo stretto mi son mangiato tutto il cioccolato. Con un abbraccio molto dolce ti auguro Buona Pasqua'; 'La Santa Pasqua è e sarà sempre un’occasione dove l’amore, la pace e la serenità si uniscono in nome di Gesù, nostro Salvatore. Auguri sinceri’; 'Avervi sempre al mio fianco è il regalo migliore che la vita potesse donarmi e fino a quando sarete accanto a me tutto sarà bello e ogni Pasqua magica. Auguri a voi miei amati genitori'. 'Con l'augurio che il miracolo della Pasqua possa toccare le vostre vite e la vostra casa. Buona Pasqua', 'Auguro a te e tutta la tua famiglia una Pasqua piena di gioia e pace. Auguri’; 'A voi, cari mamma e papà, che siete le luce più luminose sul mio cammino, l'augurio di poter essere sempre accompagnati dalla luce di Gesù risorto. Tanti auguri di Buona Pasqua'; 'Che la magia della Santa Pasqua vi avvolga, rafforzando ancora di più la gioia di stare insieme, di condividere e di portare felicità nella nostra bellissima famiglia. Auguri mamma e papà'.

Auguri di Pasqua 2017 in immagini



Consultando, invece, online siti web specifici come www.bluemountain.com, www.crosscards.com, www.americangreetings.com, www.greetingsisland.com, www.freepik.com, www.jibjab.com è invece possibile trovare centinaia di immagini, anche animate, che possono essere inviate per augurare una Buona Pasqua 2017 in maniera diversa, scegliendo una immagine significativa e particolare e magari accompagnandola con una frase speciale.

Feste e celebrazione di Pasqua, Giovedì Santo, Venerdì Via Crucis e Domenica Pasqua 2017

Come ogni anno le celebrazioni della Santa Pasqua saranno precedute dalle feste e dalle celebrazioni della settimana Santa, a partire da giovedì Santo 13 aprile 2017, quando sarà celebrata la Santa messa del Crisma Basilica Vaticana. Alle 9:30, il Santo Padre presiederà la concelebrazione della Santa Messa Crismale con i Cardinali, i Patriarchi, gli Arcivescovi, i Vescovi e i Presbiteri (diocesani e religiosi) a Roma. Nel tardo pomeriggio, poi, Papa Francesco celebrerà la Messa in Coena Domini del Giovedì Santo nel carcere di Paliano (in provincia di Frosinone e diocesi di Palestrina) e laverà i piedi ad alcuni detenuti con il rito della lavanda dei piedi. Venerdì Santo 14 aprile, alle 17, si terrà la Celebrazione della passione del Signore nella Cappella Papale Basilica Vaticana: il Santo Padre presiederà la Liturgia della Parola, l’Adorazione della Croce e il Rito della Comunione. Alle 21:15 è in programma la tradizionale Via Crucis al Colosseo.

Il Santo Padre presiederà la Via Crucis, al termine del quale rivolgerà la sua parola ai fedeli e impartirà la Benedizione Apostolica. Sabato 15 aprile, alle 20:30, il Santo Padre benedirà il fuoco nuovo nell’atrio della Basilica di San Pietro, dopo l’ingresso processionale in Basilica con il cero pasquale e il canto dell’Exsultet, presiederà la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica. Domenica 16 aprile, giorno dalla Santa Pasqua, dalle 10, Papa Francesco celebrerà la Santa Messa e al termine della celebrazione, dalla loggia centrale della Basilica, impartirà la Benedizione Urbi et Orbi.