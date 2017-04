Musei aperti a Roma, Milano, Napoli Pasqua e Pasquetta 2017, luoghi d'arte, feste di Pasqua, mostre domenica e lunedì 16-17 Aprile

Fervono i preparativi per le feste di Pasquae insieme a chi pensa a fradi di messaggi di auguri pasquali da inviare sono anche tanti gli italiani che approfitteranno di questi prossimi giorni di festa, e delle temperature che anticipano l’estate, per trascorrere qualche giorno fuori casa, staccando la spina, dedicandosi a divertimento, relax, tempo da trascorrere in famiglia, magari in giro per le città d’arte. Sono proprio loro le mete che finora si sono rivelate le preferite dagli italiani che trascorreranno la Pasqua lontani da casa, seguite dalle località marittime.

Musei aperti a Roma Pasqua e Pasquetta 2017

A Roma, nei giorni di Pasqua e Pasquetta domenica 16 e lunedì 17 aprile, per i giorni di Pasqua e Pasquetta, i musei resteranno aperti dalle 9 alle 13 ad eccezione del Palatino, aperto dalle 9 alle 14, Castel Sant’Angelo, 9-20, il Colosseo, 9-19 e l’Etruria Meridionale, 9-14. Rimarranno aperte anche Villa Adriana, Palestrina, Minturno, Sperlonga, Formia e Cassino dalle 9 alle 19 e Villa d’Este dalle 9 alle 18. Il Complesso del Vittoriano propone una mostra su uno dei più celebri pittori italiani della Belle Epoque, Giovanni Boldrini; al Chiostro di Bramante si può visitare la mostra ‘La Grande Onda, Viaggio in Giappone’, che porta in viaggio alla scoperta della società, della cultura e dell’arte giapponese. Al Palazzo delle Esposizioni, invece, si terrà la mostra dedicata a Georg Baselitz.

Musei aperti a Milano Pasqua e Pasquetta 2017

A Milano, domenica 16 aprile di Pasqua si potranno visitare la Pinacoteca di Brera, dalle 9 alle 13, che ospita il Quarto dialogo attorno a Lotto sul tema del ritratto, e il Cenacolo Vinciano, dalle 8 alle 13:45; Palazzo Reale resterà aperto dalle 9:30 alle 19:30. Tra le mostre da visitare segnaliamo ‘Keith Haring About Art, Manet e la Parigi moderna, I Santi d’Italia’ dedicata alla pittura devozionale e l’esposizione fotografica del 7° Prix Carmignac di Fotogiornalismo ‘Lybia: A Human Marketplace’ incentrata sul tema del traffico di esseri umani. Al Mudec, il Museo delle Culture, domenica e lunedì saranno gli ultimi giorni di ‘Chinamen Un secolo di cinesi a Milano’ mentre si potranno ancora ammiare Kandinskij, il cavaliere errante e l’archeologica Dinosauri. Giganti dall’Argentina. Per chi si trovasse a Milano e volesse fare qualcosa di diverso, consigliamo la visita al nuovo bellissimo campo di Tulipani Italiani a Cornaredo.

Musei aperti a Napoli Pasqua e Pasquetta 2017

A Napoli, invece, il giorno di Pasqua si potranno visitare il Museo di Capodimonte; il Museo Archeologico; San Martino; Castel Sant’Elmo; Duca di Marfina e Villa Floridiana, Museo Pignatelli e Palazzo Reale, dalle 9 alle 13; il Parco di Capodimonte dalle 9 alle 18:30. Il giorno di Pasquetta, invece, Palazzo Reale e il Museo Archeologico resteranno aperti dalle 9 alle 14. Il Complesso monumentale dei Girolamini, domenica 16 aprile e lunedì 17, resterà aperto dalle 8:30 alle 14.00, con ultimo ingresso alle 13:30, mentre Parco e Tomba di Virgilio si potranno visitare domenica 16 aprile dalle 9:45 alle 14:30, con ultimo ingresso alle 14.

Feste di Pasqua 2017

Venerdì 14 aprile per celebrare la Santa Pasqua si terrà la Via Crucis 2017, evento simbolo della Pasqua che ripercorre le tappe del doloroso percorso di Gesù fino al Golgota, dove sarà crocifisso. A guidare la processione, come di consueto, ci sarà Papa Francesco, che dal Colosseo arriverà fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si terranno le celebrazioni. La Via Crucis partirà alle 21:15 davanti al Colosseo, quando Papa Francesco benedirà i pellegrini accorsi per il Venerdì Santo a Roma; il Corteo poi si sposterà fino alla Basilica di San Giovanni in Laterano, per poi continuare verso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Anche quest’anno, il percorso che si seguirà sarà quello di ogni anno, con il passaggio per Via Labicana e Via Merulana, passando per le vie del centro, seguendo le tappe della passione di Cristo.

Tra le feste di Pasqua segnaliamo sul lago di Garda, nella Piazza Betteloni di Peschiera, Centerbe, un mercatino dove trovare erbe aromatiche, prodotti da esse ricavati e gastronomia di tutti i tipi. Ma anche laboratori per bambini e una ricerca delle erbe spontanee usate in cucina per imparare a riconoscerle e a prendersene cura. A Castrocaro Terme, per Pasqua sono stati organizzati tre giorni dedicati alle eccellenze del territorio e del made in Italy, tra enogastronomia, artigianato, artisti di strada e musica dal vivo; mentre a Rimini, al Parco Federico Fellini, si terrà uno street food, dal 14 al 17 aprile, con tante gustose proposte di cibo di strada italiano.