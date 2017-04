Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Damiano, Poletti, Boeri

Si lavora sulle novità per le pensione e su quei cambiamenti che potrebbero rendere meno difficoltoso il ritiro a vita privata. A conti fatti il sistema attuale è molto ingessato, presenta condizioni di privilegio per alcune categorie ben precise e le novità elaborate per quest'anno sono così limitate da renderle quasi marginali nel contesto complessivo. A ogni modo c'è una ipotesi di lavoro in grado di dare linfa vitale a chi è impegnato nel settore privato. Prevede la possibilità di smettere anzitempo anche con 15 anni di contributi, al netto del miglioramento delle probabilità di vita, tenendo conto di alcune condizioni anagrafiche e trascurando la gestione chiamata a staccare l'assegno mensile. Ma qual è la posizione del responsabile del dicastero dell'Occupazione, Giuliano Poletti, e della guida dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, Tito Boeri.

Le recenti posizioni di Cesare Damiano e conseguenze su novità per le pensioni

Il Comitato ristretto per le pensioni, coordinato da Cesare Damiano, sta dunque portando avanti una nuova ipotesi di cambiamento delle novità per le pensioni che scavala alcune delle recenti normative. Più esattamente sono 6 i punti centrali:

ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva sono compresi anche i contributi da riscatto e figurativi; il requisito di quota 96 per poter accedere al beneficio alla data del 31 dicembre 2012 deve essere raggiunto senza l'applicazione delle modifiche al regime di accesso al trattamento pensionistico; la deroga riguarda tutti gli assicurati, inclusi coloro che sono privi di occupazione, gli autonomi e gli ex impiegati nella pubblica amministrazione e non solo i dipendenti del settore privato; possono bastare 15 anni di contributi nel caso in cui si tratti di lavoratrici rientranti nelle deroghe previste dalle attuali norme previdenziali; l'assegno di pensione viene dal mese dopo il compimento di 64 anni se la domanda è stata presentata successivamente; viene cancellato il requisito dell'età anagrafica 60 anni alla data del 31 dicembre 2012 ai fini della disciplina dell'accesso delle lavoratrici al pensionamento a 64 anni.

Le ultime posizioni di Giuliano Poletti e impatto su novità per le pensioni

Rispetto a questo scenario, il responsabile del dicastero dell'Occupazione, Giuliano Poletti, non si è ufficialmente espresso, ma ci sono valide ragioni per credere che possa essere favorevole. Ma c'è un limite da cui non si può prescindere e che l'ipotesi su cui sta ragionando il Comitato ristretto per le pensioni non contempla. Si tratta della quantificazione degli oneri derivanti dall'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari. Non viene infatti prevista alcuna indicazione sulla copertura finanziaria.

Le ultime affermazioni di Tito Boeri e impatto su novità per le pensioni

Porte aperte a questa novità per le pensioni anche da parte della guida dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, Tito Boeri. Tuttavia ha ricordato la recente disposizione dell'ente di gestione delle pensioni in Italia sulla non applicazione della disciplina delle cosiddette decorrenze mobili che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso di chi vuole smettere anzitempo, e dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile per la vecchiaia ovvero nel caso in cui rispetto a questa data non risultano soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti.