Auguri di Pasqua messaggi, frasi, poesie, dediche da stampare, inviare, scrivere su biglietti, email, Facebook, Whatsapp

Le feste di Pasqua sono un’ ottima occasione per riunirsi in famiglia ma anche per trascorrere qualche giorno fuori porta con amici. Del resto, si sa, i giorni di Pasqua e Pasquetta sono i preferiti per andare con amici qualche giorno fuori, che sia mare, montagna, laghi, o località di mare. Stando a quanto riportano le ultime notizie, al momento le mete preferite dagli italiani per trascorrere domenica e lunedì di Pasqua e Pasquetta sono le città d’arte italiane, da Roma a Firenze, Venezia, Milano, Torino. E mentre c’è chi si organizza per trascorrere qualche giorno di relax e divertimento, lontano dai pensieri e dagli impegni quotidiani, c’è anche chi pensa alle migliori frasi o dediche da inviare per augurare una buona Pasqua ad amici e parenti.

Frasi e messaggi auguri di Pasqua 2017



Che si decida di scrivere messaggi o frasi, da stampare in maniera originale, da inviare su Whats app o Facebook, o in email, o da scrivere su tradizionali biglietti, sono decisamente diversi gli stili e le scelte di frasi e parole che si possono scegliere. Tutto, chiaramente, dipende dal destinatario del messaggio con un carattere che deve essere chiaramente più formale se gli auguri di buona Pasqua sono destinati a colleghi di lavoro o capi. Per chi avesse bisogno di idee di frasi di auguri, proponiamo di seguito una serie di frasi da cui poter prendere spunto, come:

‘Che la luce di Cristo risorto possa illuminare il cammino della tua vita, mille auguri di una serena Pasqua’; 'Cristo è risorto. La Sua presenza si manifesta in ogni cosa vivente, in ogni insetto, in ogni foglia, nel canto degli uccelli. Cristo è vivo. La Sua mano guida il meraviglioso risveglio della natura a primavera e riempie di gioia i nostri cuori. Perché tu possa continuare a crescere nella gioia e nella grazia di nostro Signore Buona Pasqua. Auguri'; 'Sta per travolgerti una valanga di cioccolato, con una carezza ed un sorriso. Tanti auguri di buona Pasqua'; 'Se la Pasqua fosse un magico e colorato pennello, sicuramente il mondo sarebbe più bello. Ma per fortuna nel mio mondo tra le cose belle ci sei anche tu a illuminarmi la vita ogni giorno di più'; ‘Ti auguro una serena e felice Pasqua 2018, di quelle davvero indimenticabili. Tanti auguri’; ‘Siate felici come lo sono il cielo e la terra in questo magico giorno. Buona Pasqua a tutti’; ‘Un caro e dolce augurio di Buona Pasqua tra prelibate uova di cioccolato e infiniti baci di amore’. 'La Pasqua significa anche rinascita ed è per questo che in un giorno così importante voglio portare a te il mio messaggio di augurio affinché tu possa superare questo momento così difficile Sto piangendo mentre ti faccio gli auguri perché dopo questa Pasqua mi farò due chiacchiere con la bilancia e sono sicuro che avrò di che piangere. Auguri a te’; ‘Voglio che questa Pasqua porti tra noi la tranquillità dei primi tempi e la pace dei primi incontri, voglio una Pasqua che ci faccia rinascere come coppia e che ci dia la forza di andare avanti insieme. Tanti auguri’.

Auguri di Pasqua 2017 con poesie

La Pasqua è anche una delle ricorrenze che, come il Natale, è grande fonte di ispirazione per dediche con poesie. E sono diverse e tantissime le poesie che, in maniera decisamente originale, si possono dedicare per augurare felice Pasqua. Sono solitamente le dediche dei più piccini ai più grandi. Tra alcune particolari poesie di Pasqua ne riportiamo di seguito qualcuna significativa.

'Pasqua speciale' che recita: Speciale è la Pasqua, dolce e gioiosa, piena di brio e radiosa. Mi sembro ancora bambina, quando aspettavo quella mattina, il mio uovo colorato, dolce, goloso ed incartato. Il mio augurio è pur sincero e che possa arrivare fin su in cielo. 'Sogno di Pasqua' che recita: A Pasqua bisogna sognare, amare, desiderare e sperare, lasciarsi andare e pregare. La Pace può arrivare se il mondo vuol cambiare, se la guerra vuol fermare, se l'armonia, la gioia vuol far tornare. Ti prego dolce Pasqua, spazza via la crudeltà, l'infelicità. Solo così l'amore trionferà. Abbiamo ancor tutti bisogno di credere in Te. 'Pasqua in compagnia' che recita: Una Pasqua in compagnia va passata in allegria. Con questo augurio vi voglio augurare una Buona Pasqua Felice e Solare. 'Pasqua rinascita' che recita: Stelle, scintille e polvere d'argento e stasera un po' di vento rinasco con Pasqua con mille pensieri e non ci penso più a ieri.