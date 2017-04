Auguri di Pasqua oltre le uova e pulcini colorati: frasi originali, video divertenti e immagini simpatiche

Sono tanti i siti che propongono ampie collezioni tra frasi, video e immagini di proposte per fare gli auguri per la Pasqua.

Fare gli auguri di Buona Pasqua in questo 2017 è una operazione decisamente facile per chi riesce a mettere mano nella infinita ricchezza di frasi originali, video divertenti e immagini simpatiche presenti sul web. Anche andando oltre le uova e i pulcini colorati, tradizionali simboli leggeri della Pasqua. Non solo, ma ci sono anche frasi, immagini, messaggi, video, dediche per stupire colleghi, amici e parenti. Basta solo dedicare qualche minuto alla ricerca della soluzione migliore e il gioco è fatto. Sia che si tratti di frasi da spedire con un messaggio di posta elettronica, con un SMS sul cellulare o molto rapidamente via WhatsApp o Facebook e sia di messaggi più elaborati c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Auguri di Buona Pasqua: frasi oltre le uova e i pulcini colorati

Un ricco campionario di idee per fare gli auguri di Buona Pasqua è presente in questo approfondimento. Come emerge subito, è facile riuscire a individuare la proposta che fa al caso proprio proprio per via della distribuzione in più categorie. Una divisione che si rivela utile anche perché consente di selezionare la migliore frase sulla base di chi lo riceve. Se si tratta di un familiare o di un amico, di un collega di lavoro o di un compagno di scuola, le differenze sono tante ed evidenti. Proviamo a fare qualche esempio:

Frasi Auguri di Pasqua originali. Pasqua sia l’occasione per fermarsi e riflettere sul senso della vita. Che il Signore Gesù possa illuminare la tua vita e quella dei tuoi cari. Tanti auguri. Frasi Auguri di Pasqua religiosi. Che la gioia di Cristo risorto scenda nel tuo cuore donandoti nuova speranza, pace e serenità. Auguri! Frasi Auguri di Pasqua divertenti. Il tuo cuore d’oro è la sola cosa buona da poter paragonare alle uova di cioccolato. Tanti auguri di felice Pasqua di Resurrezione. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Una colomba volerà in cielo per portarti i miei auguri di Buona Pasqua. Fai attenzione alla testa. Buona Pasqua.

E poi ci sono quelle piattaforme, tante in Italia, che danno la possibilità di leggere quanto pubblicato da altri utenti e pubblicare i propri pensieri.

Auguri di Pasqua con video divertenti e immagini simpatiche

Non ci sono solo le frasi con cui inviare il proprio messaggio di Buona Pasqua. Immagini simpatiche e video divertenti sono sempre ben graditi da chi li riceve e facili da inviare per il mittente. Di siti ce ne sono in abbondanza, come bluemountain.com che continua ad arricchirsi anno dopo anno e anche per questa nuova giornata di Pasqua ha aumentato il numero di card inviabili e aggiunto altri servizi. Un consiglio per tutti è di dare un'occhiata alle tante proposte, tra cui i video animati, di www.americangreetings.com. Sono brevi, simpatici, divertenti e facilmente inviabili ai propri contatti a mo' di cartolina. Basta poi dare un'occhiata, tra i tanti, alle sezioni di cui è composto il sito greetingsisland.com, che dà la possibilità di accedere a una miniera di risorse. Un'altra ampia collezione di proposte per fare gli auguri per la Pasqua è presente sul portale www.crosscards.com.