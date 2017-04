Frasi Auguri di Pasqua, immagini per fare Auguri di Pasqua e video, foto animate Pasqua per augurare Buona Pasqua

Come fare a distinguersi in un modo realmente originale per fare gli auguri di Pasqua? Ecco una selezione di nuove proposte.

In fin dei conti non ci si fa gli auguri sono nella giornata della domenica santa. La macchina della Buona Pasqua si avvia già nella settimana per poi diventare più calda a ridosso delle 24 di festa. Di conseguenza occorre darsi da fare con anticipo nella ricerca della frase, dell'immagine, del video della foto migliore per fare gli auguri.

Frasi Auguri di Pasqua

Per chi è alla ricerca di un breve messaggio di testo, da inviare via posta elettronica, WhatsApp attraverso lo smartphone o sulla bacheca di Facebook, suggeriamo di non limitarsi alla prima frase e di personalizzarla in base al destinatario. Una buona raccolta è presente in questa pagina in cui sono presenti anche queste proposte:

Frasi Auguri di Pasqua divertenti. Rinnoviamo i sentimenti di amore e pace a tutto il mondo affinché sia per sempre festa nei cuori di tutti i popoli della Terra. Frasi Auguri di Pasqua originali. Che tu possa trascorrere una Pasqua circondato da risate ed amore, per rendere il cuore pieno di pace. Tanti auguri di buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua religiosi. Lo Spirito del Cristo risorto sia per voi un’ancora di salvezza per trascorrere una vita serena e piena di armonia. Buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Nessun uovo potrebbe contenerti, perché sei la persona più grande che esista. Buona Pasqua!

Immagini per fare Auguri di Pasqua

Poi c'è il sito jacquielawson.com con le sue innumerevoli risorse sulla Pasqua per andare alla ricerca di immagini a tema da spedire ai propri contatti. Così come greetingsisland.com: individuata la foto di Pasqua più congeniale da spedire ad amici e parenti, è sufficiente indicare nome e cognome del destinatario, scrivere la frase di accompagnamento e aggiungere la propria firma. In pochi secondi e con pochi click viene recapitata all'indirizzo di posta elettronica. Per chi preferisce la rapidità del software di messaggistica istantanea via smartphone, suggeriamo un giro sul sito crosscards.com. Può rivelarsi utile consultare le tante proposte presenti sul sito bluemountain.com poiché molte delle foto e delle vignette sono anche in alta risoluzione così da sorprendere parenti e amici.

Video Auguri di Pasqua

Come fare a distinguersi in un modo realmente originale per fare gli auguri di Pasqua? Una buona idea è senza dubbio rappresentata dai video da personalizzare con il proprio volto. In buona sostanza si tratta di un minuto o anche più di irresistibili elfi che ballano senza freni. Il sito di riferimento è jibjab.com, disponibile anche come app per iPhone e iPad e smartphone e tablet Android. Tra l'altro, le tante idee sono sfruttabili anche in vista di altre ricorrenze, come le fese di fine anno o quelle che si presentano nei prossimi 12 mesi. Sono consigliabili a tutti i video presenti sul portale di condivisione filmati di Video, naturalmente da raggiungere dopo aver effettuato una ricerca mirata. Altri bei filmati di auguri di Buona Pasqua, da inviare anche via WhatsApp, sono su americangreetings.com e di certo sulla famosa piattaforma di condivisione video YouTube.