Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 cosa c'è e cosa manca nel Def e Pnr per rilancio pensioni

La prima bozza ufficiale del Documento di economia e finanza, contenente parte delle novità per le pensioni annunciate alla vigilia, è pronta ed è stata resa pubblica. Almeno in parte. L'esecutivo ha infatti comunicato le linee generali sia del Def e sia del Programma nazionale di riforma, ma senza entrare nei dettagli dei singoli provvedimenti. La volontà è quella di procedere passo dopo passo ovvero di comunicare i particolari degli interventi man mano che siano realmente definiti, inclusi quelli relativi alla novità per le pensioni. Da una parte c'era la necessità di rispettare la scadenza dei tempi del varo del Def, oltre che della manovra correttiva di 3 miliardi e 400 milioni di euro richiesta dalla Comunità. Ma dall'altra c'è anche la volontà di tenere le mani libere per aggiustamenti e miglioramenti (o peggioramenti secondo altri punti di vista). Di conseguenza, molto potrebbe ancora cambiare.

Novità per le pensioni: cosa manca nel Def e Pnr per rilancio pensioni

Iniziamo subito a evidenziare come sul versante delle novità per le pensioni, nel Pnr c'è un capitolo dedicato alla lotta all'indigenza con il varo dell'assegno universale, come provvedimento universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di indigenza. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica, sono quasi 5 milioni in Italia le persone che si trovano in stato di difficoltà economica, mentre quelli in indigenza relativa superano gli 8 milioni. Questa è la piattaforma di base, ma i particolari di questo intervento occorre i contenuti, i tempi di introduzione, il funzionamento e l'esatta platea dei richiedenti dell'assegno universale è ancora da scoprire. Così come l'esecutivo non ha quantificato il budget destinato a coprire i costi di questo provvedimento.

Questo dell'assegno universale non è comunque il solo intervento da includere nel pacchetto delle novità per le pensioni nel quadro più ampio dei provvedimenti di carattere sociale. L'esecutivo ha infatti previsto anche il riordino dell'assistenza e alcune detrazioni per rendere per rendere i servizi sociali più omogenei territorialmente. Al pari di quanto succede con l'assegno universale per chi è senza lavoro e senza pensione, i dettagli non sono noti per cui non è ancora possibile valutare con certezza quale sia l'impatto della revisione delle detrazioni e fino a che punto questo provvedimento possa incidere nel quadro generale delle novità per le pensioni. L'esecutivo ha indicato queste linee guida, ha assicurato che le porterà fino in fondo, ma il giudizio sull'importanza non può che restare sospeso.

Tra Def e Pnr: prospettive e ultime notizie pensioni

Non resta allora che attendere per comprendere fino a che punto l'esecutivo ha deciso di investire sulle novità per le pensioni. Di positivo c'è che le aspettative della vigilia sono state rispettate. Ma soprattutto, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, considerata l'indeterminatezza del Documento di economia e finanza, ci sono potenziali spazi di interventi ulteriori.